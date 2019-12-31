الرئيس بذكرى انطلاقة فتح: كثير من المؤامرات مرت علينا وكنا نخرج من تحت الرماد

رئيس دولة فلسطين محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أوقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، شعلة الانطلاقة الـ55 لحركة "فتح" والثورة الفلسطينية المعاصرة.



وحضر مراسم إيقاد شعلة الانطلاقة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والمجلس الثوري، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الفصائل.



وهنّأ في كلمته التي ألقاها، قبيل إيقاد شعلة الانطلاقة، أبناء شعبنا لمناسبة الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وحركة "فتح"، وبالعام الميلادي الجديد، وبأعياد الميلاد المجيدة.



وأكد أن الثورة التي انطلقت عام 1965 تستمر لليوم وستسمر حتى تحقيق النصر ان شاء الله، وقال: "الكثير توقع لنا أن ننتهي في اليوم الأول أو العام الاول، والكثير من المؤامرات جرت ضدنا، وكنا نعتقد اننا اتنتهينا لكن كنا نخرج من تحت الرماد لنستمر".