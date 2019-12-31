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الداخلية بغزة تنشر نتائج وظائف الشرطة 2019

الداخلية بغزة تنشر نتائج وظائف الشرطة 2019
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، اليوم الثلاثاء، نتائج مسابقة توظيف ألف منتسب جديد في قوى الأمن الفلسطينية لعام 2019م.

وقال رئيس الهيئة العميد بهجت أبو سلطان: "إنه وبعد اعتماد النتائج النهائية من قبل وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، تم الموافقة على أخذ ألف جندي للعمل في صفوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية, بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة بحسب ما نقله (موقع وزارة الداخلية بغزة) .

وأضاف "أبو سلطان" أن الأخذ سيكون برتبة جندي تحت

وأكد أن الوظائف يتم طرحها وفق حاجة قوى الأمن الفلسطينية، وفي حال سنحت الفرصة لدورات ووظائف أخرى خاصة بالأفراد أو حملة الشهادات الجامعية فإن الوزارة لن تترد في الإعلان عنها.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت، في 22 سبتمبر الماضي، فتح باب التجنيد للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، ضمن خطة وزارة الداخلية، لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية.

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