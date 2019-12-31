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انتهاء جلسة العليا بشأن الالتماس ضد نتنياهو دون إصدار قرار

انتهاء جلسة العليا بشأن الالتماس ضد نتنياهو دون إصدار قرار
رام الله - دنيا الوطن
انتهت بعد ظهر يوم الثلاثاء جلسة محكمة العدل العليا التي عقدت للنظر في الالتماسات المرفوعة إليها والمطالبة بعدم إسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لكونه متهما بجرائم شائنة.

ورجحت هيئة البث الرسمية الإٍسرائيلية (مكان) التي أوردت النبأ أن تصدر المحكمة قرارها خلال الأيام المقبلة.

وأكدت رئيسة المحكمة العليا استر حايوت خلال الجلسة أنه يحق لنتنياهو التنافس في الانتخابات المقبلة، موضحة أن القانون يجيز له القيام بذلك رغم لوائح الاتهام المقدمة بحقه.

ورأت أنه يجب النظر في هذه الالتماسات بعد الانتخابات وليس قبلها.

وأضافت حايوت أنه "بعد الانتخابات تلقى الكرة في ملعب رئيس الدولة ريؤوفين ريفيلن الذي سيقرر من سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة".

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