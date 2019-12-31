شؤون فلسطينية

الديمقراطية توجه دعوة بشأن قرصنة الإحتلال لأموال الشعب الفلسطيني

الديمقراطية توجه دعوة بشأن قرصنة الإحتلال لأموال الشعب الفلسطيني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، للرد على إجراءات حكومة الإحتلال قرصنة 150 مليون شيكل، إضافي، من أموال المقاصة، بقرارات مدروسة، ومخطط لها، وبعيداً عن الارتجال والإرتباك والتخبط، والإستفادة من دروس التجربة الفاشلة، في الرد على قرصنة الدفعة الأولى من أموال المقاصة للعام 2019، أو منع إستيراد اللحم الحي، حفاظاً على هيبة القرار الفلسطيني، وهيبة المؤسسة الوطنية.

وأضافت الجبهة في بيان لها، أن تجربة السلطة مع قرارات حكومة الإحتلال، في العام 2019، بما يتعلق بأموال المقاصة وإستيراد اللحم الحي، أكدت أن السلطة تفتقر إلى الرؤية السياسية والإرادة الضرورية، للرد على سياسات الإحتلال، بالمستوى نفسه وبما يشكل ضغطاً على حكومة إسرائيل.

وقالت الجبهة إن الرد على إجراءات حكومة الإحتلال في ظل قيود بروتوكول باريس الإقتصادي، لا يكون بخطوات متفرقة، بل بإستراتيجية سياسية متكاملة، تهدف إلى الخروج من اتفاقيات أوسلو أولاً، والتحرر من قيوده، ووضع الأساس الجديد للعلاقة مع إسرائيل بإعتبارها دولة احتلال وعدوان، والتحلل من أية إلتزامات نحوها، بما في ذلك سحب الإعتراف بها، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67.

وختمت الجبهة أن مجابهة سياسات الحصار التي تحاول حكومة الإحتلال فرضها على السلطة الفلسطينية تتطلب استنهاض كل عناصر القوة الفلسطينية وفي مقدمتها المقاومة الشعبية، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء عناصر الثقة بين الحركة الشعبية وبين السلطة، وتأكيد مدى جدية السلطة في مقاومة الإحتلال، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع سلطاته وقفاً تاماً. 

أخبار ذات صلة

سلطة النقد وشركة AD3 للإخراج المعماري توقعان اتفاقية تصميم المتحف الفلسطيني للنقد

سلطة النقد وشركة AD3 للإخراج المعماري توقعان اتفاقية تصميم المتحف الفلسطيني للنقد

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو للرد على قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني

"الديمقراطية" تدعو للرد على قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

أبو دقة: نتواصل مع كل الهيئات الدولية لإنقاذ حياة الأسير زهران

أبو دقة: نتواصل مع كل الهيئات الدولية لإنقاذ حياة الأسير زهران

بنك فلسطين يجري السحب على الجائزة الكبرى ببرنامج حسابات التوفير 500ألف دولار

بنك فلسطين يجري السحب على الجائزة الكبرى ببرنامج حسابات التوفير 500ألف دولار

(جيش الهبد) بصدارة استفتاء &#34;دنيا الوطن&#34; وزياد النخالة يتفوق على الرئيس عباس

(جيش الهبد) بصدارة استفتاء "دنيا الوطن" وزياد النخالة يتفوق على الرئيس عباس

&#34;النضال الشعبي&#34;: انطلاقة الثورة شكّلت بداية للعمل الثوري والوحدوي

"النضال الشعبي": انطلاقة الثورة شكّلت بداية للعمل الثوري والوحدوي

&#34;الديمقراطية&#34;: لنجعل العام 56 من عمر الثورة عاماً لإفشال (صفقة ترامب نتنياهو)

"الديمقراطية": لنجعل العام 56 من عمر الثورة عاماً لإفشال (صفقة ترامب نتنياهو)

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

سلطة النقد وشركة AD3 للإخراج المعماري توقعان اتفاقية تصميم المتحف الفلسطيني للنقد

سلطة النقد وشركة AD3 للإخراج المعماري توقعان اتفاقية تصميم المتحف الفلسطيني للنقد

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

أبو دقة: نتواصل مع كل الهيئات الدولية لإنقاذ حياة الأسير زهران

أبو دقة: نتواصل مع كل الهيئات الدولية لإنقاذ حياة الأسير زهران

بنك فلسطين يجري السحب على الجائزة الكبرى ببرنامج حسابات التوفير 500ألف دولار

بنك فلسطين يجري السحب على الجائزة الكبرى ببرنامج حسابات التوفير 500ألف دولار

&#34;النضال الشعبي&#34;: انطلاقة الثورة شكّلت بداية للعمل الثوري والوحدوي

"النضال الشعبي": انطلاقة الثورة شكّلت بداية للعمل الثوري والوحدوي

&#34;الديمقراطية&#34;: لنجعل العام 56 من عمر الثورة عاماً لإفشال (صفقة ترامب نتنياهو)

"الديمقراطية": لنجعل العام 56 من عمر الثورة عاماً لإفشال (صفقة ترامب نتنياهو)

الفتياني: حركة فتح هي صاحبة فكرة الهوية الوطنية الفلسطينية

الفتياني: حركة فتح هي صاحبة فكرة الهوية الوطنية الفلسطينية

العالول: &#34;استشاري فتح&#34; سيُجدد التأكيد على أن الانتخابات لن تجري دون القدس

العالول: "استشاري فتح" سيُجدد التأكيد على أن الانتخابات لن تجري دون القدس

منوعات

محمد رمضان يتخطى العري.. هذا ما فعله على المسرح وصدم الجمهور

محمد رمضان يتخطى العري.. هذا ما فعله على المسرح وصدم الجمهور

بعد صورتها شبه العارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة للشباب

بعد صورتها شبه العارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة للشباب

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء.. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء.. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين

أحدث ظهور لروبي برفقة شقيقتها الفنانة وزوجها

أحدث ظهور لروبي برفقة شقيقتها الفنانة وزوجها

ببنطلون &#34;عين الحسود&#34;.. الراقصة جوهرة في الكويت عقب الحكم النهائي بحبسها

ببنطلون "عين الحسود".. الراقصة جوهرة في الكويت عقب الحكم النهائي بحبسها

شاهد: فتاة تضع ناصيف زيتون بموقف محرج وتجبره على هذا التصرف

شاهد: فتاة تضع ناصيف زيتون بموقف محرج وتجبره على هذا التصرف

شمس البارودي تكشف موقفها من العودة لارتداء النقاب

شمس البارودي تكشف موقفها من العودة لارتداء النقاب

إعلامية خليجية على عودة عزيزة جلال: &#34;ليتها لم تعد&#34;

إعلامية خليجية على عودة عزيزة جلال: "ليتها لم تعد"

فنانة خليجية تتعرض للسخرية والتنمر بسبب ما ارتدته على المسرح

فنانة خليجية تتعرض للسخرية والتنمر بسبب ما ارتدته على المسرح

عربي

شاهد: محتجون يقتحمون نقطة التفتيش الأولية للسفارة الأمريكية في العراق

شاهد: محتجون يقتحمون نقطة التفتيش الأولية للسفارة الأمريكية في العراق

الأمير علي يُعلن احتجاز إيران للاعب أردني

الأمير علي يُعلن احتجاز إيران للاعب أردني

صفقة عسكرية ضخمة بالمغرب بانتظار موافقة الملك

صفقة عسكرية ضخمة بالمغرب بانتظار موافقة الملك

تفاصيل اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي