سلطة النقد وشركة AD3 للإخراج المعماري توقعان اتفاقية تصميم المتحف الفلسطيني للنقد

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رام الله - دنيا الوطن

وقع محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم، مع شركة AD3 للإخراج المعماري ممثلة بالمهندس جهاد كميل، اتفاقية تصميم والإشراف على إنشاء المتحف الفلسطيني للنقد، وذلك بحضورعدد من مدراء دوائر ومكاتب سلطة النقد.



وتنص الاتفاقية على قيام شركة AD3 بتقديم وتنفيذ خدمات تصميم المتحف الفلسطيني للنقد داخل مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله والاشراف عليه خلال فترة إنشائه.



وسيضم المتحف الفلسطيني للنقد عدة زوايا تتحدث عن تاريخ تطور النقد على مر العصور حتى الفترة الحالية، وذلك من خلال عرضها باستخدام تقنيات حديثة وثلاثية الأبعاد وسينمائية.



من جانبه أكد الشوا أن الهدف من إنشاء هذا المتحف هو الحفاظ على التاريخ والموروث النقدي للشعب الفلسطيني، وتعريف الأجيال عن تاريخ النقد في فلسطين على مر العصور والحقب المختلفة التي مرت بها فلسطين، مشيراً إلى أن المتحف سيحتوي على عملات نقدية حقيقية لفترات مختلفة تم التعامل بها في فلسطين.



من جهته عبر المهندس جهاد كميل عن فخره بأن تقوم شركته بتصميم وتنفيذ هذا المشروع الذي يوثق تاريخاً هاماً للشعب الفلسطيني، ويؤكد على عمق هوية تاريخنا في كافة المجالات سيما التجارية والمصرفية.



يشار إلى أن سلطة النقد كانت قد وقعت سابقاً مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة والآثار للتعاون في إنشاء هذا المتحف، حيث تم العمل المشترك بين الجانبين في إعداد دراسة لتحديد المعروضات النقدية في المتحف الفلسطيني للنقد من مقتنيات وزارة السياحة والآثار.