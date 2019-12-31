شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
جرى في الجامعة الإسلامية توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية في إطار تنمية المجتمع الفلسطيني من خلال المساهمة الفاعلة في تأهيل خريجين على مستوى عالي من العلم والكفاءة وامتلاكها كوادر مؤهلة في مجالات استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة وإعداد الدراسات وتحليل البيانات ونشرها بأساليب جديدة وبشكل خاص باستخدام تقنيات GIS والـ Info graphic، والاستفادة من قواعد البيانات التي وفرها التعداد العام للسكان والمصادر الأخرى في المجالات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

ووقع الاتفاقية عن الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور ناصر فرحات- رئيس الجامعة، والدكتور علا عوض- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وحضر مراسم الاتفاقية من الجامعة كل من الأستاذ الدكتور محمد الحنجوري- عميد الجودة والتطوير، والدكتور رائد صالحة- عميد كلية الآداب، وجمع من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، ووفد من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وبدوره، تحدث الأستاذ الدكتور فرحات عن اهتمام الجامعة بالإحصائيات التي تعتبر مرجع للحصول على المعلومات والبيانات التي تخص المجتمع، مشيرًا أن الجامعة تقدم البرامج في كل مجالات المعرفة، والتخصصات الجديدة المواكبة للتطورات العلمية في التعليم الجامعي.

ومن ناحيتها، عبرت معالي الدكتورة عوض عن فخرها بالشراكة والتعاون مع الجامعة الإسلامية، مضيفًة: طورنا علم الإحصاء من خلال ربطه بالتكنولوجيا والذي يحمل مسمى علم البيانات، ويصلح لجميع التخصصات، ويعمل على تغيير وتطوير بنية المجتمع الفلسطيني".

ووفقاً لما تقتضي بنود الاتفاقية، اتفق الطرفان على تنفيذ استشارات فنية في مجالات الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية GIS, والاستفادة من خبرات متخصصين في الجامعة في مجال إدارة قواعد البيانات الجغرافية وGIS وفي تمثيل البيانات عن طريق استخدم Infographic في التقارير التي يحددها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتوفير البيانات الإحصائية التي تخدم الجامعة في إعداد تقارير إحصائية تحليلية، وبما يتوافق مع سرية البيانات، وتلتزم الجامعة الإسلامية بتبادل الخبرات فيما يخص الخرائط وGIS والـInfographic ، والإطلاع على الأطلس الإحصائي الورقي لفلسطين، وتقديم الملاحظات التحسينية والتطويرية الذي يعده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وإعداد دراسات تحليلية تستند إلى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، ونقل الخبرة الفنية المتوفرة فيما يخص GIS وإدارة قواعد البيانات الجغرافية متعددة المستخدمين.

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