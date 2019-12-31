أبو دقة: نتواصل مع كل الهيئات الدولية لإنقاذ حياة الأسير زهران

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خاص دنيا الوطن - ولاء البرعي

قالت مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: إن الجبهة مستمرة في مناصرة الأسير أحمد زهران؛ بعد تدهور وضعه الصحي، على كل المستويات، الشعبية، والجماهيرية، وكذلك مستمرة في اجراء اللقاءات والندوات، والتواصل مع كل الهيئات التضامنية على المستوى الدولي، والإقليمي، والسلطة الفلسطينية، ولجنة الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية".



وأكدت أبو دقة لـ"دنيا الوطن"، أن الأسرى أجروا اضرابًا تحذيريًا لإسناده، وكل الجهود متواصلة مع كل الهيئات الدولية، للتدخل لإنقاذ حياته، إضافةً للنشاطات المستمرة من كل الهيئات والجمهور والمشاركة في هذا الموضوع، واستمرارهم في تحذير الاحتلال، وهناك تصعيد بكل الإجراءات لإنقاذ حياته على المستوى الشعبي، وهناك جهود بشرية لإسناده والضغط على المؤسسات الدولية لإنقاذ حالته الصحية.



وأضافت، أن الاحتلال وعد بإنهاء اعتقال زهران الإداري، بعدما خاض 39 يومًا من الاضراب في شهر آذار/ مارس في العام الجري، ولكنه لم ينفذ وعده، مشيرة إلى أنه غير صادق وبطبعه الغدر، ويمارس كافة الطرق لقتل الأسرى، وليس زهران فقط، وانه غير صادق بأي وعود شفوية، ولن نراهن الا بالوعود الكتابية، لأن الأسرى السابقين انتصروا على الجلاد بهذه القضية، وسنواصل الضغط عليهم.



وقالت أبو دقة: "في حال تدهور وضع زهران واستشهاده، فإننا نحمل إسرائيل المسؤولية بشكل كامل، وهو يقصد قتله وقتل كافة الاسرى، لكن سنبذل جهدنا لتحريره وانقاذه وانقاذ كافة الأسرى، وسندافع عن قضيتنا الوطنية وعن كل أبناء شعبنا"، وفق تعبيرها.