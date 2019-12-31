شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يجري السحب على الجائزة الكبرى ببرنامج حسابات التوفير 500ألف دولار

بنك فلسطين يجري السحب على الجائزة الكبرى ببرنامج حسابات التوفير 500ألف دولار
رام الله - دنيا الوطن
أجرى بنك فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 31/12/2019 السحب على الفائز بجائزة التوفير الكبرى ضمن برنامج حسابات التوفير الذي أطلقه البنك بداية العام لتشجيع العملاء والمواطنين على فتح حسابات توفير في البنك لادخار أموالهم فيها. وجرى السحب أمام المواطنين على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالتواصل المباشر مع العملاء وموظفي وإداريي البنك في مبنى الإدارة العامة في مدينة غزة بحضور المدير العام لبنك فلسطين، والسيد ثائر حمايل، مدير إدارة أعمال الأفراد، وعدد من مدراء الإدارات والدوائر وحشد من المواطنين والعملاء والإعلاميين حيث تم السحب بشكل الكتروني ظهر خلالها جميع أرقام الحسابات المدخرة لدى البنك على الشاشة فيما تمت عملية السحب بشكل الكتروني. وفاز بالجائزة الكبرى في هذا السحب سعيد الحظ المدخر لدى بنك فلسطين ساهر عناد عزيز أبو جبل من مكتب ميثلون التابع لفرع مدينة جنين.

وكان بنك فلسطين أطلق أكبر حملة وطنية لتشجيع عملائه على فتح حسابات وادخار اموالهم في البنك تحت عنوان "توفيركم.. خلي رقم 5 حلو بحياتكم" التي منحت العملاء المدخرين جائزة يومية قيمتها 5,000 دولار، وجائزة شهرية قيمتها 50,000 دولار أمريكي، فيما ستمنح الحملة فرصة للمدخرين للفوز بجائزة كبرى قيمتها 500,000 دولار أمريكي التي تم السحب عليها اليوم.  

من ناحيته هنأ السيد رشدي الغلاييني، مدير عام بنك فلسطين الفائز بالجائزة الكبرى والفائزين بالحملة بالجوائز اليومية والشهرية، مؤكداً على استمرار البنك بالحملات والبرامج والمنتجات المصرفية المتميزة والمتطورة التي يقدمها البنك وعود عملائه عليها. مضيفاً بأن هذه الحملة حققت نجاحاً كبيراً وزادت من ثقة العملاء بالبنك وعززت من رضاهم تجاه البنك حيث وصلت قيمة جوائز التوفير للعام 2019 حوالي 1,4 مليون دولار أمريكي. مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تعزيز ثقافة الادخار لدى المجتمع الفلسطيني، وإتاحة المجال لجميع المدخرين لزيادة فرصهم بالفوز بجوائز يومية. مؤكداً مضي البنك بإطلاق أفضل الحملات وأحدث البرامج وأكثرها تطوراً ورقياً ونظرة إلى تطلعات عملائه ممن يرغبون في ادخار أموالهم في البنك.

من ناحيته، كشف السيد ثائر حمايل، مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين بأن حملة التوفير التي أطلقها البنك هذا العام 2019 كانت من أكبر الحملات التي أطلقت على المستوى الوطني، وربح فيها حوالي حوالي 120 فائزاً بجوائز يومية قيمة كل جائزة 5,000 دولار، فيما أتاحت الحملة لست مدخرين الفوز في ست جوائز شهرية قيمة كل منها 50,000 دولار. واليوم ولأول مرة في فلسطين وصلت قيمة الجائزة الكبرى لحملة التوفير الى 500,000 دولار أمريكي، وهي أكبر جائزة تقدم في فسطين حتى الآن. 

وأشار حمايل إلى أن حسابات توفير الأطفال "براعم" وحسابات التوفير "أنا وشطارتي" كانت مشمولة في السحب اليومي والشهري والجائزة الكبرى الى جانب حسابات التوفير العادية ضمن حملة "توفيركم.. خلي الرقم خمسة حلو بحياتكم"، علماً بأن لكل 200 دولار كانت موجودة في حساب التوفير لكل مدخر حصلت على فرصة بالسحب على حسابات التوفير، فيما زادت الفرص بمضاعفة مبلغ الادخار.

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