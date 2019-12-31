(جيش الهبد) بصدارة استفتاء "دنيا الوطن" وزياد النخالة يتفوق على الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
يتصدر الشباب الفلسطيني استفتاء "دنيا الوطن" لشخصية العام 2019، وذلك عبر جيش الهبد الإلكتروني والذي حصد المركز الأول بنسبة 9.7% من أصوات المشاركين.
كما تفوق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، على الرئيس محمود عباس، حيث حصل النخالة على المركز الثاني والأول بالنسبة للسياسيين بنسبة تصويت بلغت 9.3%.
وحصل الرئيس عباس، على المركز الثالث بنسبة تصويت بلغت 8.9%، فيما حافظ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على المركز الرابع بنسبة تصويت 7%.
وحافظ العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي على تواجده بالمركز الخامس بنسبة تصويت 5.7%، فيما جاء بالمركز السادس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنسبة 4.7%.
وفي المركز السابع، رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري بنسبة تصويت 4%، فيما جاء في المركز الثامن عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي خالد البطش بنسبة تصويت 3.7%.
وفي المركز التاسع، جاء الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال بنسبة تصويت 3.1، يليه في المركز العاشر رئيس اتحاد المقاولين في غزة، أسامة كحيل بنسبة تصويت 2.6%.
يذكر أن "دنيا الوطن" أطلقت استفتائها السنوي السبت الماضي، حيث يثم اختيار شخصية العام وفق تصويت الجمهور من بين أكثر من خمسين شخصية سياسية وإعلامية ورياضية وأدبية وفنية
وتدعو "دنيا الوطن" جمهورها الكريم للتصويت على شخصية العام بالضغط هنا، حيث سيتم إغلاق التصويت مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 12.
يتصدر الشباب الفلسطيني استفتاء "دنيا الوطن" لشخصية العام 2019، وذلك عبر جيش الهبد الإلكتروني والذي حصد المركز الأول بنسبة 9.7% من أصوات المشاركين.
كما تفوق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، على الرئيس محمود عباس، حيث حصل النخالة على المركز الثاني والأول بالنسبة للسياسيين بنسبة تصويت بلغت 9.3%.
وحصل الرئيس عباس، على المركز الثالث بنسبة تصويت بلغت 8.9%، فيما حافظ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على المركز الرابع بنسبة تصويت 7%.
وحافظ العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي على تواجده بالمركز الخامس بنسبة تصويت 5.7%، فيما جاء بالمركز السادس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنسبة 4.7%.
وفي المركز السابع، رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري بنسبة تصويت 4%، فيما جاء في المركز الثامن عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي خالد البطش بنسبة تصويت 3.7%.
وفي المركز التاسع، جاء الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال بنسبة تصويت 3.1، يليه في المركز العاشر رئيس اتحاد المقاولين في غزة، أسامة كحيل بنسبة تصويت 2.6%.
يذكر أن "دنيا الوطن" أطلقت استفتائها السنوي السبت الماضي، حيث يثم اختيار شخصية العام وفق تصويت الجمهور من بين أكثر من خمسين شخصية سياسية وإعلامية ورياضية وأدبية وفنية
وتدعو "دنيا الوطن" جمهورها الكريم للتصويت على شخصية العام بالضغط هنا، حيث سيتم إغلاق التصويت مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 12.
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