شؤون فلسطينية

رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك بالضفة يعلق على ارتفاع سعر ساندوتش "الفلافل"

رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك بالضفة يعلق على ارتفاع سعر ساندوتش "الفلافل"
ساندوتش فلافل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي، خلال رده على عدد من الإذاعات المحلية، حول ارتفاع سعر ساندويتش الفلافل من ثلاثة إلى ستة شيكل: إن مدخلات إنتاج رغيف الفلافل من منتجات أرضنا الفلسطينية، وأن السقف السعري لرغيف الفلافل ثلاثة شيكل و"لن نسمح لأحد بالتلاعب بلقمة عيش الفقراء وبقوت أبناء شعبنا المرابط في هذه الظروف الصعبة".

وأوضح الشيوخي وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن مدخلات إنتاج رغيف الفلافل هي من المحاصيل الزراعية النباتية من أرضنا الفلسطينية العربية وأن رغيف الفلافل عبارة عن وجبة من الوجبات الفلسطينية السريعة التي لا تزال تتقدم جميع أنواع الوجبات السريعة في أسواقنا الفلسطينية لتوفرها بأسعار معقولة في جميع المناطق الفلسطينية وأنها تلقى الإقبال الشديد من كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني وخصوصا الفقراء وهي وجبة شعبية فلسطينية بامتياز لها علاقة بالأرض الفلسطينية وبالأمن الصحي والغذائي والاقتصادي ولها علاقة بوجودنا وتاريخنا وموروثنا الحضاري والثقافي.

وأضاف: أن الاحتلال يحاول سرقة هذه الوجبة وتزوير حقيقة هويتها العربية الفلسطينية لتهويدها من خلال محاولاته بالادعاء أن وجبة رغيف الفلافل يهودية إسرائيلية وليست شعبية فلسطينية عربية.

وأشار إلى أن التلاعب في سعر وجبة رغيف الفلافل يضر بالمستهلك الفلسطيني وبالاقتصاد الوطني وأنه بارتفاع سعر رغيف الفلافل ينخفض الطلب عليه ويحل محله أصناف أخرى أجنبية من الوجبات السريعة الاجنبية.

ونوه أن معظم مدخلات إنتاج رغيف الفلافل هي منتجات زراعية نباتية من الأرض الفلسطينية مثل البندورة والخيار والبقدونس والفلفل والشطة والمخللات والبطاطا والزهرة والباذنجان والحمص والطحين مرتبطة بمنتجات الأرض الفلسطينية وبوجودنا وتاريخنا وإن الإقبال عليها يعد من معززات المنتجات الزراعية وصمود المزارعين ومعززات الاقتصاد الوطني وحماية الأرض من أخطار الاستيطان والتهويد .

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