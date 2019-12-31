الفتياني: حركة فتح هي صاحبة فكرة الهوية الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني أن رسالة

الانطلاقة الخامسة والخمسين للثورة الفلسطينية هذا العام واضحة لأن حركة فتح هي صاحبة فكرة الهوية الوطنية الفلسطينية بأن الشعب الفلسطيني سينتصر على المشروع الصهيوني، الذي جاء ليشتت الشعب ويغتصب أرضه، مشددا على أن المؤمرات المتجددة على شعبنا حتما هي إلى زوال.



ودعا الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، من دخلوا التاريخ ليكونو حجر عثرة في مستقبل الشعب الفلسطيني؛ بهدف إفشال المشروع الوطني وإبقاء المشروع الصهيوني متجددا على الشعب الفلسطيني دعاهم إلى العودة إلى وعيهم وإلا سينبذكم الشعب ولن يذكركم التاريخ إلا في صفحاته السوداء لانكم ضحيتهم بدماء الشهداء ومعاناة الأسرى مقابل فتات تتقاتلون عليه، وفق تعبيره.