أبو العمرين: الأوقاف تدرس وقف رحلات العمرة رداً على إهانة معتمري غزة

أكد الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أمير أبو العمرين، أن وزارته تدرس وقف رحلات العمرة نتيجة خلل في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها في نقل المعتمرين.



وأضاف أبو العمرين، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "وزارة الأوقاف مستاءه جداً من الإجراءات القاسية التي تمت مع عودة المعتمرين لقطاع غزة وتأخيرهم، ويبدو أن هناك اعتقال لأحد المعتمرين أيضاً، وإعادة الناس لفنادق مما رتب عليهم تكاليف مالية إضافية".



وشدد على أن كل الخيارات مفتوحة أمام الوزارة بما فيها خيار وقف العمرة إلى حين الاتفاق على إجراءات تناسب الجانب الفلسطيني، مضيفاً: "حتى الأن لم نتخذ قرار، مجلس الإدارة والعمل الحكومي يدرسان الموضوع وجاري متابعته وكل الخيارات مفتوحة وبالنسبة لنا مرفوض أن يكون المعتمر مُهان، لا نريد عمره ولا يهان المعتمر والمواطن الفلسطيني".



وأشار إلى أن جهات الاختصاص تتدارس الموضوع، وهي شركات الحج والعمرة والجهات المصرية وأطراف الوزارة في قطاع غزة والضفة الغربية، متمماً: "المواطن دفع مبالغ مالية كبيرة، ونحن غير مسؤولين عن الخلل، فالتأمين والطيران مدفوع من مطار القاهرة إلى مكة والمدينة".

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير