العالول: "استشاري فتح" سيُجدد التأكيد على أن الانتخابات لن تجري دون القدس

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل المجلس الاستشاري لحركة فتح، أعمال دورته الثالثة اليوم بمدينة رام الله.



وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن المجلس سيخرج بتوصيات حول الوضع الداخلي للحركة وتفعيل اطرها التنظيمية لمواجهة التحديات أمام الشعب الفلسطيني.



وأوضح أن المجلس الاستشاري سيجدد التأكيد على أن الانتخابات لن تجري دون القدس.