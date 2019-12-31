العالول: "استشاري فتح" سيُجدد التأكيد على أن الانتخابات لن تجري دون القدس
رام الله - دنيا الوطن
يواصل المجلس الاستشاري لحركة فتح، أعمال دورته الثالثة اليوم بمدينة رام الله.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن المجلس سيخرج بتوصيات حول الوضع الداخلي للحركة وتفعيل اطرها التنظيمية لمواجهة التحديات أمام الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المجلس الاستشاري سيجدد التأكيد على أن الانتخابات لن تجري دون القدس.
يواصل المجلس الاستشاري لحركة فتح، أعمال دورته الثالثة اليوم بمدينة رام الله.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن المجلس سيخرج بتوصيات حول الوضع الداخلي للحركة وتفعيل اطرها التنظيمية لمواجهة التحديات أمام الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المجلس الاستشاري سيجدد التأكيد على أن الانتخابات لن تجري دون القدس.
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