700 أسير مريض في سجون الاحتلال مُصابون بأمراض مزمنة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب: إن الهيئة بصدد إعداد ملف كامل خاص بالأسرى المرضى في سجون الاحتلال، مبينا أن أخر إحصائية قبل يومين سجلت 700 أسير مريض بأمراض مزمنة من بين خمسة ألاف أسير في سجون الاحتلال.



من جانب أخر، قال الخطيب: إن الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم الـ 100على التوالي وصل إلى وضع صحي خطير أصبح يهدد حياته، مشيرا إلى وعودات للأسير زهران، لكن لم تسفر عن نتيجة ولا زالت قيد المتابعة.