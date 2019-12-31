سلطة النقد تصدر تعليماتها المنظمة لفتح الأم حسابات لأبنائها القصّر

سلطة النقد الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطة النقد اليوم الثلاثاء، تعليماتها المتعلقة بتنظيم إجراءات فتح الأم حسابات لأبنائها القصر.



وصرح محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إصدار التعليمات جاء بعد عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مدراء العمليات والمستشارين القانونيين للمصارف، حيث أصبح بإمكان الأم فتح حساب بشكل مباشر لابنها القاصر باسمه الشخصي وبإدارة الأم، وقد حددت التعليمات في بنودها المتعددة إجراءات فتح الحساب وآليات إدارة الحساب بما يشمل التزامات المصرف في التعامل مع الحساب في النواحي الفنية وإدارة العلاقة مع الأم فاتح الحساب والقاصر صاحب الحساب.



وقد أكد الشوا أيضاً أن هذه التعليمات لم تلغ التعليمات السابقة الصادرة في عام 2009، والمتعلقة بفتح الأم حسابات للقاصرين سواء لمنفعة أو مصلحة القاصر حيث أنه لا يزال معمولاً بها.



وأبدت المصارف تعاونها الكامل في تنفيذ التعليمات لتعزيز مستويات الشمول المالي في فلسطين، حيث نتطلع من هذه التعليمات إلى تعزيز مستويات الوعي والثقافة المصرفية لدى جيل الأطفال.