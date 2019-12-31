العالول لحماس: لماذا لم تردوا على اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا؟

محمود العالول نائب رئيس حركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

دعا نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، حركة حماس، إلى توجيه البوصلة الهجوم نحو الاحتلال، وعدم جر الوضع الفلسطيني لفتنة وصراعات.



وتساءل العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، لماذا لم ترد حماس على اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، ووقفت محايدة في محاولة لزرع الفتنة من خلال رواياتها المغلوطة لتحقيق مآربها السياسية.



من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني: "هجمة التي تقودها حماس ضد أبناء المؤسسة الأمنية بشكل عام وأبناء جهاز المخابرات بشكل خاص ما هي إلا محاولة بائسة لذر الرماد في العيون ومحاولة لإخفاء ما يجري على الأرض من تنسيق واضح وخطى حثيثة ووسطاء إقليميين مع دولة الاحتلال لفصل قطاع غزة عن الضفة تحت وهم إقامة الدولة الاسلامية"، وفق تعبيره.



وأوضح الفتياني، أن هذه الهجمة تأتي في اطار التساوق مع اليمين الاسرائيلي ومع المؤامرة الكبرى التي جددها ترامب بإجراءاته ووعده لإسرائيل، وفي محاولة يائسة لطمس معالم هوية الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التساوق مع برنامج جماعة الإخوان المسلمين.