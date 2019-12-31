الحكم بـ"الأشغال الشاقة المؤبدة" لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك بطولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عمار فزع وعضوية القاضي فراس نزال والقاضي عبد المالك سمودي، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة طولكرم أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش بحق المتهم الأول (س،ع) والمتهم الثاني (م،ع) بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد بالاشتراك سندا لإحكام المادة 328و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعلى المتهم الثالث (أ،م) بتهمة التدخل بالقتل العمد سندا لأحكام المواد 328 و80/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة.