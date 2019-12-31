اتحاد المُعلمين: قرار منح درجات "مدير عام" يحتاج إصدار المراسيم

ثمن الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، قرار مجلس الوزراء، أمس الإثنين؛ بمنح مدراء مديريات التربية والتعليم درجة مدير عام، موضحًا أن القرار بانتظار إصدار المراسيم من قبل الرئيس محمود عباس.





وطالب ارزيقات في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، بضرورة إعادة النظر في هيكيلة المدارس، واعتبارها وحدة إدارية ووضع خطة

مناسبة لها.





ودعا ارزيقات إلى ضرورة إقرار بعض القرارات من قبل مجلس الوزراء، المتعلقة بالدرجات المجمدة لأكثر من 13 ألف معلم ومعلمة واحتساب الأثر المالي لهم منذ تاريخ استحقاقها والترقيات

المتعلقة بمدراء المدارس.

رام الله - دنيا الوطن