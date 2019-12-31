مساء اليوم.. الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يوقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شعلة الانطلاقة مساء اليوم، بالقرب من ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.



وتنطلق مسيرة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم من مدرسة ذكور رام الله الثانوية؛ باتجاه دوار المنارة وسط المدينة حيث ينظم مهرجان خطابي وسط دعوات لأوسع مشاركة في هذه الفعالية.



وفي نابلس، تنطلق مساء اليوم مسيرة مشاعل من ساحة جامع النصر بالبدة القديمة في المدينة يعقبها إيقاد شعلة الانطلاقة على ان تنظم غدا فعالية مركزية في بلدة عصيرة الشمالية بالمدينة.



وفي الخليل، سيتم إيقاد شعلة الانطلاقة في بلدة السموع مساء اليوم إيذانا بانطلاق الفعاليات التي ستتواصل خلال الأيام المقبلة.



أما في طولكرم، ينطلق استعراض عسكري من مقر المحافظة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم يليه مهرجان حاشد ومن ثم كشافة تجوب شوارع المدينة على أن يتم إيقاد شعلة الانطلاقة الخامسة والخمسين مع انتصاف النهار.