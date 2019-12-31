مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 58 مستوطنا، و31 طالبا يهوديا، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، وذلك بحراسة معززة من قوات الاحتلال الخاصة.



ونفذ المستوطنون والطلبة اليهود جولات استفزازية في المسجد، وسط شروحات عن أسطورة "الهيكل المزعوم"، فيما تصدى المصلون لهذه الاقتحامات، بهتافات التكبير والاحتجاج.



وشهد شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري جولات استفزازية عديدة للمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتدت قوات الاحتلال مرارا على المرابطين في المسجد، وحاولت ابعادهم.