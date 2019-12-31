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شؤون فلسطينية

تقرير: 149 شهيداً على أيدي الاحتلال خلال 2019 من بينهم 33 طفلاً

تقرير: 149 شهيداً على أيدي الاحتلال خلال 2019 من بينهم 33 طفلاً
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان صادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين أرتقوا خلال العام 2019 نتيجة لإطلاق النار وقصف الطيران من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، هو(149) شهيداً، في مختلف محافظات الوطن، (74%) منهم من محافظات غزة.

وقال محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع: أن عدد الشهداء الأطفال بلغ (33) شهيد وشهيدة (أي بنسبة 23% تقريباً، وبزيادة بلغت 5% مقارنة مع العام الماضي).

وأضاف أمين عام التجمع: أن عدد الشهداء في هذا العام قريب من المعدل العام لأعداد الشهداء خلال الأعوام الخمس، الأخيرة حيث بلغ المعدل العام خلال الفترة المذكورة (161) شهيداً في كل عام.

وأوضح صبيحات أن فروع التجمع في كافة محافظات الوطن، قامت بعمليات بحث ميداني دقيقة لكافة حالات الشهداء، وخرجت بالنتائج التالية:-

1-  عدد الشهيدات والشهداء (149).

2-  (112) شهيداً من محافظات غزة (74%) (من العدد الإجمالي)، (69) نتيجة القصف بالطيران الحربي الإسرائيلي.

3-   (37) شهيداً من محافظات الضفة (26%) (من العدد الإجمالي).

4-  عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاماً) هو (33) شهيد وشهيدة.

5-   عدد الشهيدات الإناث (12) شهيدة.

6-   عدد الشهداء الذكور (137) شهيد.

7-  أصغر الشهداء سناً، الشهيد (الجنين) عبد الله أبو عرار الذي استشهد بتاريخ 4/5/2019، في حي الزيتون/ غزة، والشهيد (الجنين) ايمن محمود المدهون الذي استشهد بتاريخ 5/5/2019، في بيت لاهيا/ غزة، وأكبر الشهداء سناً، الشهيد عبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا/غزة، استشهد بتاريخ 5/5/2019.

8-  متوسط أعمار الشهداء هو (25) سنة وثمانية أشهر.

9-  أكثر الأشهر دمويةً، كان شهر تشرين الثاني/2019،  حيث بلغ عدد الشهداء خلاله (44) شهيداً وشهيدة.

10-    أكثر فئة عمرية تم استهدافها الاحتلال كانت بعُمر (22) عاماً، وعددهم (10) شهداء.

11-    عدد الشهيدات والشهداء المتزوجون (57) ، ( 49  من الذكور) و ( 8 من الإناث).                       

12-  بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا العام (15) جثماناً، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال ومقابر الأرقام إلى (306) جثماناً.

13- عدد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الماضية:-

أ‌-     سنة 2015 (145) شهيداً وشهيدة.

ب‌- سنة 2016 (127) شهيداً وشهيدة.

ت‌- سنة 2017 (74) شهيداً وشهيدة.

ث‌- سنة 2018 (312( شهيداً وشهيدة.

ج‌-   سنة 2019  (149) شهيداً وشهيدة.

ح‌-  عدد الشهداء خلال السنوات الخمس الماضية (807) شهيداً.

معدل عام أعداد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة هو (161) شهيداً سنوياً

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