(كابينت) يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي الأمني المصغر (كابينت) ومسؤولو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة بعض الأمور السياسية والأمنية، بما فيها ملف التهدئة في قطاع غزة.



وقالت القناة "12" نقلًا عن مصادرها الخاصة: إن رئيس مكتب الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات سيعرض أمام وزراء "كابينت" تفاصيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع حركة حماس، والتي بدورها نفت أن تكون قد توصلت إلى هدنة طويلة الأمد، في بيان صحفي أمس الإثنين.



وحسب القناة، فإن محادثات التهدئة وصلت إلى مراحل متقدمة.



وكانت حركة حماس، قد نفت عقد أي محادثات هدنة مع إسرائيل، وتؤكد الحركة أن الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، وأن الاحتلال لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقًا.



كما أكدت الحركة ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم عن وقف الحصار والعقوبات.



يذكر أن (كابينت) عقد الأحد الماضي اجتماعاً، صادق خلاله على اقتطاع مبلغ 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" بدلا عن الرواتب التي دفعتها السلطة لعائلات الأسرى، ومنفذي العمليات في 2018.