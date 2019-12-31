جيش الاحتلال يُطور طائرة صغيرة تعمل بمهام "انتحارية"
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ 12: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي طور مؤخراً طائرة صغيرة تعمل بمهام "انتحارية" على الأهداف الأرضية.
وأوضحت القناة، أن شركة (رفائيل) للصناعات العسكرية طورت الطائرة الانتحارية المسماة "معوز"، ودخلت الخدمة مؤخراً في الجيش.
وأشارت القناة، إلى أن الطائرة الانتحارية من تصميم أحد المحاربين القدامى في الجيش، وتنفجر في الهدف عبر التحكم بها عن بعد.
وأشارت القناة، إلى أن الطائرة الانتحارية من تصميم أحد المحاربين القدامى في الجيش، وتنفجر في الهدف عبر التحكم بها عن بعد.
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