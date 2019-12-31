شاهد: الكشف عن فيديو أرشيفي للرئيس الروسي مع الدلافين









رام الله - دنيا الوطننشر الموقع الرسمي للكرملين، بمناسبة الذكرى الـ20 لتولي فلاديمير بوتين منصب الرئيس لأول مرة، مقطع فيديو للرئيس الروسي وهو يسبح مع الدلافين قبل 20 عاماً.أصدر المكتب الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطات لم يسبق لها وأن عرضت لبوتين وهو يسبح مع زوج من الدلافين الأليفة، حيث تم تصوير الفيديو في منتجع "فاراديرو" الشهير عالميا في كانون أول/ديسمبر 2000 خلال زيارة بوتين الرسمية لكوبا.