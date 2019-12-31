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شاهد: محتجون يقتحمون نقطة التفتيش الأولية للسفارة الأمريكية في العراق

شاهد: محتجون يقتحمون نقطة التفتيش الأولية للسفارة الأمريكية في العراق
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عدد من المحتجين اليوم الثلاثاء، نقطة التفتيش الأولية في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك عقب اعتصامات نفذها موالين للحشد الشعبي أمام مبنى السفارة، حيث نصبوا خياما للاعتصام.

وأشارت وكالة (رويترز) للأنباء، نقلاً عن مصادر من الشرطة وشاهد عيان، إلى أن مئات المحتجين وعناصر تابعة لفصائل مسلحة عراقية تدعمها إيران تجمعوا أمام السفارة الأمريكية ببغداد للتنديد بالضربات الجوية.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مشيعي قتلى الحشد الشعبي الذين قضوا في الغارة الأمريكية، الأحد الماضي، وهم يدخلون المنطقة الخضراء من الجسر المعلق باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد.

وظهر المشيعون وهم يرفعون الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي أمام مبنى السفارة، احتجاجا على القصف الأمريكي الذي استهدف مقار الحشد في محافظة الأنبار.

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار مساء ‏الأحد.


 










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