دار الإفتاء تصدر تقويمها السنوي 2020

مفتي القدس والديار الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية تقويمها السنوي "روزنامة مكتبية"، تضمن نبذة عن إحراق المسجد الأقصى المبارك بتاريخ 21 آب 1969م على يد المتطرف اليهودي مايكل دنيس روهان، ويشمل التقويم أيضاً على عينة من فتاوى دار الإفتاء الفلسطينية، مع التذكير بتواريخ دينية وتاريخية ورسمية عامة، والاستشهاد بما تيسر من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، ويحتوي على مواعيد الصلاة الدهري، حسب توقيت المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى عناوين مراكز دار الإفتاء الفلسطينية المنتشرة في محافظات الوطن كافة، علماً أن هذا التقويم يوزع مجاناً.