مباشر | بدء فعاليات إحياء الذكرى الـ 55 للثورة الفلسطينية برام الله

عربي

كتائب "حزب الله" توضح آلية ردها على القصف الأمريكي بالعراق

كتائب "حزب الله" توضح آلية ردها على القصف الأمريكي بالعراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم "كتائب حزب الله" في العراق، محمد محيي، إن "واشنطن تحصر الصراع داخل العراق لتصفية الحسابات"، مضيفاً: "الولايات المتحدة عندما تريد أن تستهدف فصيلا أو مجموعة عراقية، تنسب هذا الفصيل إلى إيران".

وأكد محيي، وفق (روسيا اليوم): "أن الشعب العراقي من حقه الآن أن يواجه هذا الاحتلال بالمقاومة التي تصفها واشنطن بالإيرانية، مشيراً إلى أن الأمريكيين يصفون أبناء الشعب العراقي الذي واجه تنظيم الدولة بأنهم تابعون لإيران، مشدداً على أن وجود الولايات المتحدة في العراق "غير شرعي".

وأوضح المتحدث باسم "كتائب حزب الله" في العراق، أن الولايات المتحدة تحاول أن توهم بأنها موجودة في العراق بإذن من الحكومة، مؤكدا أنها وبعد معرفتها بقوة "الحشد الشعبي" وضعت مشروعا تحت اسم "مستقبل العراق" يرسم مرحلة ما بعد "داعش"، أهم بنوده مواجهة النفوذ الإيراني و"الحشد الشعبي".وأفاد محمد محيي، بأن اتفاقيات الإطار الاستراتيجي الموقعة بين واشنطن وبغداد، لا تسمح للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية دائمة في البلاد، ولا تسمح لها باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أراضي الغير، كما لا تسمح لها بالاعتداء على أي فصيل متواجد على الأراضي العراقية مثلما حصل بالقائم في محافظة الأنبار، يوم الأحد الماضي.

وقصف الطيران الأمريكي، مساء الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.

ونفذت القوات الأمريكية، غارات جوية في العراق وسوريا ضد 5 منشآت، مرتبطة بكتائب حزب الله العراقي، والتي تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ سلسلة من الهجمات على منشآت عسكرية أمريكية عراقية مشتركة تضم القوات الأمريكية.

من جانبها، أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، مقتل 25 شخصا على الأقل وجرح 51 آخرين، في غارات جوية على 5 منشآت تابعة لكتائب حزب الله العراقي.

 


أخبار ذات صلة

شاهد: محتجون يقتحمون نقطة التفتيش الأولية للسفارة الأمريكية في العراق

شاهد: محتجون يقتحمون نقطة التفتيش الأولية للسفارة الأمريكية في العراق

الأمير علي يُعلن احتجاز إيران للاعب أردني

الأمير علي يُعلن احتجاز إيران للاعب أردني

صفقة عسكرية ضخمة بالمغرب بانتظار موافقة الملك

صفقة عسكرية ضخمة بالمغرب بانتظار موافقة الملك

تفاصيل اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي

رئيس الوزراء العراقي يُقر بمعرفته بالقصف الأمريكي على بلاده

رئيس الوزراء العراقي يُقر بمعرفته بالقصف الأمريكي على بلاده

الحبس 12 عاماً لمتهم خطط لاغتيال مدير المخابرات العامة بالأردن

الحبس 12 عاماً لمتهم خطط لاغتيال مدير المخابرات العامة بالأردن

تفاصيل قصص تروى للمرة الأولى من منفذي إعدام صدام حسين

تفاصيل قصص تروى للمرة الأولى من منفذي إعدام صدام حسين

تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

700 أسير مريض في سجون الاحتلال مُصابون بأمراض مزمنة

700 أسير مريض في سجون الاحتلال مُصابون بأمراض مزمنة

سلطة النقد تصدر تعليماتها المنظمة لفتح الأم حسابات لأبنائها القصّر

سلطة النقد تصدر تعليماتها المنظمة لفتح الأم حسابات لأبنائها القصّر

الحكم بـ&#34;الأشغال الشاقة المؤبدة&#34; لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك بطولكرم

الحكم بـ"الأشغال الشاقة المؤبدة" لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك بطولكرم

وفد إيطالي يتضامن مع الأسير مروان البرغوثي

وفد إيطالي يتضامن مع الأسير مروان البرغوثي

اشتية: الثقافة بدون حرية رأي وتعبير ثقافة حبيسة

اشتية: الثقافة بدون حرية رأي وتعبير ثقافة حبيسة

مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون المسجد الأقصى

تقرير: 149 شهيداً على أيدي الاحتلال خلال 2019 من بينهم 33 طفلاً

تقرير: 149 شهيداً على أيدي الاحتلال خلال 2019 من بينهم 33 طفلاً

(فدا): هذه المرحلة الأخطر بتاريخ الثورة الفلسطينية و(صفقة القرن) التحول الأبرز

(فدا): هذه المرحلة الأخطر بتاريخ الثورة الفلسطينية و(صفقة القرن) التحول الأبرز

منوعات

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء.. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء.. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين

أحدث ظهور لروبي برفقة شقيقتها الفنانة وزوجها

أحدث ظهور لروبي برفقة شقيقتها الفنانة وزوجها

ببنطلون &#34;عين الحسود&#34;.. الراقصة جوهرة في الكويت عقب الحكم النهائي بحبسها

ببنطلون "عين الحسود".. الراقصة جوهرة في الكويت عقب الحكم النهائي بحبسها

شاهد: فتاة تضع ناصيف زيتون بموقف محرج وتجبره على هذا التصرف

شاهد: فتاة تضع ناصيف زيتون بموقف محرج وتجبره على هذا التصرف

شمس البارودي تكشف موقفها من العودة لارتداء النقاب

شمس البارودي تكشف موقفها من العودة لارتداء النقاب

إعلامية خليجية على عودة عزيزة جلال: &#34;ليتها لم تعد&#34;

إعلامية خليجية على عودة عزيزة جلال: "ليتها لم تعد"

رونالدو يرتدي ساعة ثمينة مرصعة بـالماس وخبير مجوهرات يكشف عن سعرها الفلكي

رونالدو يرتدي ساعة ثمينة مرصعة بـالماس وخبير مجوهرات يكشف عن سعرها الفلكي

فنانة خليجية تتعرض للسخرية والتنمر بسبب ما ارتدته على المسرح

فنانة خليجية تتعرض للسخرية والتنمر بسبب ما ارتدته على المسرح

بحثوا عنها بكثرة على جوجل... من هي الفنانة التي شغلت المصريين هذا العام؟

بحثوا عنها بكثرة على جوجل... من هي الفنانة التي شغلت المصريين هذا العام؟

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

عربي

الأمير علي يُعلن احتجاز إيران للاعب أردني

الأمير علي يُعلن احتجاز إيران للاعب أردني

صفقة عسكرية ضخمة بالمغرب بانتظار موافقة الملك

صفقة عسكرية ضخمة بالمغرب بانتظار موافقة الملك

تفاصيل اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي

رئيس الوزراء العراقي يُقر بمعرفته بالقصف الأمريكي على بلاده

رئيس الوزراء العراقي يُقر بمعرفته بالقصف الأمريكي على بلاده