أبو الرب يؤكد جاهزية "الأوقاف" للتعامل مع المسار الالكتروني ونقل الحجاج





حيث اكد ابو الرب خلال اللقاء على ضرورة توفير الحافلات المريحة لنقل الحجاج للوصول إلى جبل عرفات ومخيمات منى في نفس الفترة الزمنية ، وابدى رئيس المؤسسة استعداده لخدمة الحجاج وتوثيق ذلك في محضر اجتماع .



كذلك التقى الوفد في مقر وزارة الحج والعمرة مع رئيس طاقم تفويج الحجاج في المشاعر المقدسة والاستقبال في منافذ الحدود المهندس حاتم الصانع وطاقم العمل .



وبحث أبو الرب والوفد المرافق تأخير تفويج الحجاج في منفذ حالة عمار خاصة ما جرى في العام الماضي ، كذلك خطة تفويج الحجاج من مشعر عرفة ومنى إلى مكة المكرمة مرورا بمزدلفة صباح يوم العيد وكذلك خطة رمي الجمرات للحجاج والتخفيف

عنهم قدر الامكان .



حيث وعد المهندس الصانع بدراسة وبحث موضوع التأخير وتقديم التسهيلات للحجاج في المشاعر المقدسة ضمن الخطط الموضوعة والتي سيتم التواصل بخصوصها مع المعنيين في وزارة الحج السعودية والأوقاف الفلسطينية وكذلك مكتب شؤون حجاج فلسطين .



ورافق أبو الرب وفد الوزارة المكون من الوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الاشقر والاستاذ فضل قنيبي مدير عام الحج والعمرة بالوزارة .





كذلك جرى في مقر النقابة العامة للسيارات توقيع اتفاقية نقل الحجاج وتصعيدهم إلى المشاعر المقدسة، ونقل حجاج المحافظات الجنوبية /غزة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد انتهاء مناسك الحج .حيث اكد ابو الرب خلال اللقاء على ضرورة توفير الحافلات المريحة لنقل الحجاج للوصول إلى جبل عرفات ومخيمات منى في نفس الفترة الزمنية ، وابدى رئيس المؤسسة استعداده لخدمة الحجاج وتوثيق ذلك في محضر اجتماع .كذلك التقى الوفد في مقر وزارة الحج والعمرة مع رئيس طاقم تفويج الحجاج في المشاعر المقدسة والاستقبال في منافذ الحدود المهندس حاتم الصانع وطاقم العمل .وبحث أبو الرب والوفد المرافق تأخير تفويج الحجاج في منفذ حالة عمار خاصة ما جرى في العام الماضي ، كذلك خطة تفويج الحجاج من مشعر عرفة ومنى إلى مكة المكرمة مرورا بمزدلفة صباح يوم العيد وكذلك خطة رمي الجمرات للحجاج والتخفيفعنهم قدر الامكان .حيث وعد المهندس الصانع بدراسة وبحث موضوع التأخير وتقديم التسهيلات للحجاج في المشاعر المقدسة ضمن الخطط الموضوعة والتي سيتم التواصل بخصوصها مع المعنيين في وزارة الحج السعودية والأوقاف الفلسطينية وكذلك مكتب شؤون حجاج فلسطين .ورافق أبو الرب وفد الوزارة المكون من الوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الاشقر والاستاذ فضل قنيبي مدير عام الحج والعمرة بالوزارة .

رام الله - دنيا الوطنأكد الاستاذ حسام ابو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤونالدينية على جاهزية الوزارة واستعدادها للتعامل مع المسار الالكتروني من أجل التأشير على جوازات سفر الحجاج وشراء كافة الخدمات المطلوبة في موسم الحج والتي لا يمكن تفعيل عمل المسار بدونها.وقال خلال ترؤسه وفد الوزارة الذي التقى بمسؤول المسار الدكتور فريد مندرا وطاقم العمل: "إن تجربة الوزارة خلال السنوات الماضية أكدت على قدرة طواقم الوزارة الفنية والإدارية على استخدام المسار وانجاز كافة المتطلبات بمهنية عالية دون أي اشكالات" .بدوره قدم مندرا شرحا عن الإجراءات والتعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على النظام من أجل ضمان تقديم الخدمات الخاصة بالحجاج وانجاز معاملاتهم .