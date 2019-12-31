وزارة الصحة بغزة تشرع بحملة تطعيم ضد مرض الحصبة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية للصحة العامة د.مجدي ضهير، أن وزارة الصحة، ستطلق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة على مدار خمسة أيام متتالية من تاريخ الخامس إلى التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل، للأطفال من عمر ستة أشهر إلى سنة في كافة مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، والمراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث (أونروا)، المنتشرة في محافظات قطاع غزة.



وطالب ضهير، كافة المواطنين بضرورة اصطحاب أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم من ستة شهور إلى سنة والتوجه بهم إلى أقرب مركز صحي لضمان تطعيمهم في هذه الحملة، مؤكداً على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال في هذا العمر.