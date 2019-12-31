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شؤون فلسطينية

كتلة هوائية باردة تضرب فلسطين نهاية الأسبوع وتوقعات بهطول الأمطار

كتلة هوائية باردة تضرب فلسطين نهاية الأسبوع وتوقعات بهطول الأمطار
خاص دنيا الوطن
أكد الراصد الجوي، ليث العلامى، أن هناك امتداد ضعيف لمنخفض جوي جنوب وغرب تركيا، مشيراً إلى أن هذا الامتداد سيؤثر على المناطق الشمالية لفلسطين وتحديداً مناطق الجليل الأعلى.

وأوضح العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك سيكون على شكل هطول زخات من الأمطار المتفرقة في تلك المناطق، مضيفاً: "تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وكبير منذ فجر اليوم الثلاثاء، خاصة فوق الجبال حيث تصل درجة الحرارة إلى 3 أو 2 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة في المناطق الساحلية إلى 8 درجات مئوية".

وأضاف العلامي: "الجو سيكون اليوم الثلاثاء مستقر في المناطق الوسطى والجنوبية من فلسطين، مع بقاء فرص هطول الأمطار في المناطق الشمالية من فلسطين"، منوهاً إلى أنه لن يكون هناك تغير كبير على الأجواء حتي نهاية الأسبوع سوى فرص هطول الأمطار في المناطق الشمالية، وبقاء الأجواء باردة خلال الليل".

وأشار العلامي، إلى أن الخرائط الجوية تشير أن هناك كتلة هوائية باردة خلال نهاية هذا الأسبوع، حيث تندفع من شمال شرق أوروبا إلى جنوب غرب تركيا، وبالتالي هذا المسار غير ملائم للمناطق الفلسطينية، في بداية هذه الكتلة.

وتابع: "من المتوقع في بداية الأسبوع المقبل تحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة نحو الشرق بالتحديد وسط تركيا وشمال سوريا، بالتالي مع تحركها للشرق سوف تحمل الأمطار لمناطق واسعة من فلسطين".

وحذر العلامي، من خطر تشكل السقيع  هذا المساء في المرتفعات الجبلية العالية، محذراً من برودة الطقس خلال الليلي المقبلة حتي نهاية الأسبوع.


 


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