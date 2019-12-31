الأمير علي يُعلن احتجاز إيران للاعب أردني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، أن اللاعب الأردني أنس بني ياسين محتجز حالياً في إيران، بعد الذهاب للاحتراف هناك.



وغرد الأمير علي عبر حسابه في تويتر "أنس مثل الابن لي، هو أروع لاعب ورجل حقيقي، وذهب للاحتراف في إيران، والآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها".



وكان لاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين قد وصل، منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إلى إيران، للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.