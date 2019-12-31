"الصحة" برفح تنفذ أكبر حملة على المزروعات التي تروى بالمياه العادمة





يأتي ذلك للتفتيش والرقابة على المزروعات حيث يتم استغلال هذه المياه في ري الخضراوات حيث هذه المياه يتم إعادة استخدامها للأشجار العالية مثل الزيتون والجوافة حسب المعايير الصحية فقط.





وأوضح رئيس اللجنة م. هشام جبر: أنه يوجد محطتين معالجة برفح تضخ المياه المعالجة لـ130 مزارع في منطقة المواصي عبر خط ناقل خاص مميز للمزارعين و تم خلال الحملة التي انطلقت أخذ العديد من العينات من الخضراوات ومن التربة ليتأكد ريها من نفس المياه والتحفظ على الكثير من الخضروات لحين صدور نتيجة العينات والتفتيش على العديد من الاراضي.





وشكر جبر جميع الوزارات والمؤسسات التي عملت على انجاح الحملة، وحذر جميع المزارعين الذين يخالفون القانون باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم و الحملة مستمرة.

رام الله - دنيا الوطننفذت وزارة الصحة قسم صحة البيئة في رفح أكبر حملة على المزروعات التي تروى بالمياه العادمة المعالجة في ري المزروعات، بالتعاون مع الشركاء من خلال أكبر لجنة تم تشكيلها من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ومباحث التموين ولجنة المواصي وجمعية التعاونية الزراعية ومدير محطات المعالجة.