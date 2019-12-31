شؤون فلسطينية

محكمة جرائم الفساد تدين ثلاثة متهمين بجرم الرشوة

محكمة جرائم الفساد تدين ثلاثة متهمين بجرم الرشوة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة جرائم الفساد  المنعقدة في مدينة رام الله ، اليوم، 30 /12/2019، ثلاثة متهمين بتهم عرض ودفع وقبول الرشوة، واصدرت حكمها بالحبس الفعلي بحق المتهم (ع،ز،ح) لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمائتي دينارا اردنيا اضافة الى نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينارا اردنيا، والحبس الفعلي بحق المتهمين( ع،ر،ا) والمتهم (ع،ع،ع) لمدة عام مع دفع غرامة مالية بقيمة مائتي دينارا اردنيا ونفقات محاكمة بقيمة الف دينارا اردنيا لكل منهما.

وجاء قرار الادانة بحق المتهمين الثلاثة في اعقاب قرار الاحالة من قبل هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 8/9/2013 بعد جمع كافة البيانات والاستدلات واجراء الفحص والتدقيق اللازمين بشأن الاوراق والتحريات  تبين وجود دلائل قوية على ارتكاب جرم الفساد خلافا للمادتين (1)و (25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم(1) لسنة 2005.

وقررت هيئة مكافحة الفساد وعملا بالمادة (21) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) احالة جميع الاوراق المتعلقة بهذه القضية لنيابة مكافحة الفساد اصولا لتحريك ومباشرة واقامة الدعوى الجزائية بحقه و/او بحق كل من يثبت تورطه بالاشتراك او التدخل لاتمام هذه الجرائم والسير بالدعوى بما يتفق وصحيح القانون.

واصدرت المحكمة في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عادل ابوصالح وعضوية كل من القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ سفيان بو زهيرة، بحق كل من المتهمين (ع،ر،ا) و (ع،ع،ع) و(ع،ز،ح) في جريمة عرض ودفع الرشوة للمتهمين الأول (ع،ر،ا) والثاني (ع،ع،م)، وطلب وقبول الرشوة للمتهم الثالث (ع،ز،ح)، وقضت المحكمة بالحكم على كل واحد من المدانين الأول والثاني بالحبس لدة سنة وبغرامة مالية مائتي دينار أردني لكل منهما.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم الثالث بالحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة مائتي دينار اردني على أن تحسم لكل واحد من المدانين المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى، والزام كل واحد منهم بدفع نفقات محاكمة قدرها الف دينار اردني لكل واحد منهم.

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