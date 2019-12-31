في يومه الأخير.. طالع نتائج استفتاء "دنيا الوطن" لشخصية العام

أظهرت نتائج استفتاء "دنيا الوطن" السنوي، قبل ساعات من إغلاق التصويت في يومه الرابع والأخير، مواصلة "جيش الهبد الإلكتروني" بتصدر الاستفتاء بحصوله على 9.8%.





وحسب النتائج الأولية للاستفتاء، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حصد المركز الثاني بنسبة تصويت بلغ 8.9%، فيما حافظ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على المنصب الثالثة بنسبة 8.8%.





وواصل رئيس الوزراء محمد اشتية تقدمه وحفاظه على المركز الرابع بنسبة تصويت 7%، تلاه النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي 5.7%، ثم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنسبة 4.7%.



يذكر أن "دنيا الوطن" أطلقت استفتائها السنوي أمس السبت، حيث يثم اختيار شخصية العام وفق تصويت الجمهور من بين أكثر من خمسين شخصية سياسية وإعلامية ورياضية وأدبية وفنية





وتدعو "دنيا الوطن" جمهورها الكريم للتصويت على شخصية العام بالضغط هنا ، حيث سيتم إغلاق التصويت مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 12.

رام الله - دنيا الوطن