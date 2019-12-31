شؤون فلسطينية

عدة إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان

عدة إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان
الاحتلال الإسرائيلي في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
أصيب الفتى آدم أبو رموز، بجروح مختلفة بعد اعتداء حراس المستوطنين عليه في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، قبل اعتقاله.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن حراس المستوطنين اعتدوا على مجموعة من الشبان مساء الاثنين، وحصلت مشادات كلامية وعراك بالأيدي بين الطرفين، ثم قام حراس المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي في المنطقة.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال اقتحمت المكان، وساندت المستوطنين في الاعتداء بضرب الأهالي وألقت القنابل الصوتية بكثافة دون إبعاد حارس المستوطنين المعتدين عن السكان.

واحتجز حراس المستوطنين الفتى آدم أبو رموز واعتدوا عليه بالضرب المبرح، قبل أن يسلموه لقوات الاحتلال، التي اقتادته وهو ينزف دما من وجهه ورأسه.

وأضافت المصادر: أن العديد من الأهالي أصيبوا بشظايا القنابل الصوتية وبرضوض مختلفة، جراء الاعتداء عليهم.

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