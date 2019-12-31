شاهد: أحمد الطيبي لعضوة في اليكود "سدي نيعك يا زبالة"

رام الله - دنيا الوطنتبادل العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، الصراخ، مع عضوة الكنيست عن حزب (الليكود)، كاتي شتريت، بعد أن طلبت منه بألا يتحدث باللغة العربية.وطالب الطيبي، شتريت، بالصمت وعدم التحدث، قائلًا: باللهجة الفلسطينية: "سدي نيعك.. إخرسي، يا زبالة، أغلقي فمك".ووقع التبادل الكلامي بين الاثنين خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة المالية البرلمانية؛ لمناقشة تعديل قانون (كامينيتس)، الذي يتناول قضايا التخطيط والبناء والمخالفات وفق المزاعم الإسرائيلية.وصرخت عضو الكنيست شتريت في وجه الطيبي، قائلة: "أنت تدعم الإرهابيين"، ليرد عليها باللغة العربية، فقالت له على الفور: "لا تتحدث معي باللغة العربية.. لقد نشأت في اللد مع أشخاص أفضل بكثير منك.. أنت تدعم الإرهاب".واحتج الطيبي على أقوال شتريت، وصرخ بها: "ماذا تقولين لي ألا أتحدث بالعربية؟، أنتِ زبالة".