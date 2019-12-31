أسرى من "الشعبية" يخوضون إضراباً تحذيرياً إسناداً للأسير زهران

الأسير أحمد زهران

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال عن خوض مجموعة من الأسرى وعلى رأسهم مسئول فرع الجبهة القائد وائل الجاغوب صباح اليوم الثلاثاء إضراباً تحذيرياً لمدة يوم واحد يقرعون به جدران الزنازين إسناداً للأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ ما يقارب 100 يوم.



وأفادت القيادة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسرى الذين سيخوضوا الإضراب التحذيري اليوم لمدة يوم واحد هم ( وائل الجاغوب، نصار جرادات، رائد الريان، مصعب محمود، فادي خيرزان، محمد أبو حمد، محمد أبو غازي، أحمد أبو عمشة) بالإضافة إلى الأسير الرفيق جميل يوسف " عنكوش" الذي يخوض الإضراب منذ ثلاثة أيام تضامناً مع زهران.



وأشارت قيادة المنظمة أن هذه الخطوة متدحرجة، وسيتبعها خوض أسرى آخرين الإضراب، للضغط على إدارة مصلحة السجون والمخابرات لإنهاء معاناة الرفيق زهران بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، مؤكدة أنه في حال استمر الاحتلال في اعتقاله للرفيق ستتصاعد الأنشطة الضاغطة وصولاً لإضراب استراتيجي لجميع أسرى الجبهة في كافة السجون، ويمكن أن يتصاعد هذا الإضراب ويشمل كافة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.



وختمت قيادة المنظمة أن المناضل القائد زهران ورفاقه أسرى الجبهة يدشنون العام 2020 بملحمة بطولية جديدة تضاف إلى بطولات الحركة الأسيرة، رأس الحربة الأولى في مواجهة الاحتلال.



تجدر الإشارة، أن مصلحة السجون قررت أمس الاثنين نقل مسئول الفرع الجبهة القائد وائل الجاغوب إلى عزل هداريم للضغط على الجبهة لوقف تحركاتها الضاغطة لإسناد رفيقها زهران، ولرفضه لقاء ضباط (شاباك).