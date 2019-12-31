قوات الاحتلال تعتقل أسرى محررين وتصادر مركبة بالضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين في حملة دهم وتفتيش ليلية، وصادرت مقتنيات ومركبة من المواطنين في عدة مناطق بالضفة والقدس.



وداهمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، واقتحمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت الأسيرين المحررين مصطفى سعدي السخل (وصادرت مركبته) ومحيي تيسير عبد الحق، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عيسى يوسف عنتر من الساوية جنوب نابلس.



وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بعد أن اعتدت على الأهالي.