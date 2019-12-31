الاتحاد العالمي للتمكين والتطوير يكلف عياش سفيراً فوق العادة في دول البلقان







رام الله - دنيا الوطنكلف الاتحاد العالمي للتمكين والتطوير في نهاية مؤتمره الرابع عشر، الدكتور "محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني المقيم في ر رومانيا سفيرا فوق العادة وممثلا ورئيسا للأتحاد في دول البلقان ومنحه شهادة شرفية عليا نظرا لم قدمه خلال الفترة الماضية من اعمال إنسانية في مجال مساعدة المحتاجين والدفاع عن قضاياهم وخدمة المجتمع وانعكاساتها الإيجابية على التنمية المستدامة .ويأتي هذا العمل من قبل الأتحاد في اطار تكريم مجموعة من الشخصيات العربية في بلاد الغربة لدورهم أيضا الأيجابي والبناء في المقير من القضايا وخدمة المجتمع.وبدوره قدم عياش شكره لتلك المؤسسات والمنظمات التي تسعى الى تكريم الشخصيات العربية، مشيرا الى أن تكربمه يبقى الأهم له من وجهة نظره هو لقائه مع الرئيس محمود عباس وأشادته بنشاطاته وأعماله الخيرية .وأضاف أنني يكفيني التكريم الذي منحه له عيون طفل صغير تقطر بالحب والسعادة تمكن من إدخالها على قلبه ،ونظرة محتاج لبى حاجته ودعوة عجوز انقذها من مشكلة المت بها ،ورؤية المصلين وهم يتزاحمون في مسجده يصلون ابتغاء لمرضية الله تعالى.