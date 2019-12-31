شؤون فلسطينية

"الإحصاء": عدد الفلسطينيين المقدر بالعالم حوالي 13.350 مليون شخص

"الإحصاء": عدد الفلسطينيين المقدر بالعالم حوالي 13.350 مليون شخص
فلسطينيون في بحر قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استعرضت د.علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2019، عشية رأس السنة الجديدة 2020، على النحو الآتي:

أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2019

ازدياد في أعداد الفلسطينيين في العالم بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم حوالي 13.350 مليون فلسطيني؛ 5.039 مليون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.597 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 5.986 مليون في الدول العربية ونحو 727 ألف في الدول الأجنبية.

أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة قدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 5.039 مليون فرداً؛ حوالي 3.020 مليون في الضفة الغربية و2.019 مليون في قطاع غزة.  وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.

انخفاض في معدلات الخصوبة انخفض معدل الخصوبة الكلية خلال الفترة (2011-2013) إلى 4.1 مولوداً، مقارنة مع 5.9 مولوداً عام 1999؛ 3.7 مولوداً في الضفة الغربية و4.5 مولوداً في قطاع غزة.

معدل الخصوبة في دولة فلسطين، سنوات مختارة

انخفاض في متوسط حجم الأسرة

انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرداً عام 2017 (مقارنة مع 6.1 فرداً عام 2000)؛ بواقع 4.8 فرداً في الضفة الغربية و5.6 فرداً  في قطاع غزة.

متوسط حجم الأسرة في دولة فلسطين حسب المنطقة، 2000،2017

معدلات المواليد والوفيات الخام تتجه نحو الانخفاض بلغ معدل المواليد الخام في العام 2019 في فلسطين 30.2 مولوداً لكل 1000 من السكان؛ 27.7 مولوداً في الضفة الغربية و34.0 مولوداً في قطاع غزة.  كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2019 في فلسطين 3.7 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ 3.9 في الضفة الغربية و3.5 في قطاع غزة.

معدلات خصوبة عالية بين الفلسطينيات في الأردن مقارنة بالفلسطينيات في سوريا ولبنان

بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمه في الأردن 3.3 مولوداً للعام 2010 مقابل 2.5 مولوداً في سوريا للعام 2010، في حين بلغ المعدل 2.7 مولوداً للفلسطينيات في لبنان للعام 2017.

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