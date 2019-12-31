شؤون فلسطينية

"الشعبية" تعلق على القصف الأمريكي في العراق

"الشعبية" تعلق على القصف الأمريكي في العراق
آثار قصف أمريكي في العراق
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة "العدوان الأمريكي" الغادر على العراق الشقيق، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، معُبَرة عن تضامنها المطلق مع العراق شعباً ومقاومةً ودولةً.

واعتبرت الجبهة في تصريحٍ صدر عن مكتبها السياسي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا العدوان السافر يأتي في سياق البلطجة والإرهاب الأمريكي المستمر على أمتنا العربية وشعوبها التي تدافع اليوم عن ثرواتها وأمنها وسيادتها، واستمراراً للمحاولات الأمريكية الهادفة لإدامة الفوضى وسرقة ثروات شعوبنا واستحضار "الإجرام الداعشي" من جديد، ومواصلة الحروب الاقتصادية الهادفة لضرب الدولة الوطنية والحاضنة الشعبية لقوى المقاومة والممانعة.

وقالت الشعبية: "نحن نتقدم بتعازينا الحارّة إلى الشعب العراقي الشقيق فإننا ندعو العراق شعبا ودولة وجيشاً للتصدي للعدوان الأمريكي ومقاومته، وأولى هذه الخطوات بإغلاق القواعد الأمريكية على أرضه".

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى ضرورة الاستمرار في جهود توحيد طاقات قوى المقاومة المناهضة للمخططات والسياسات الامريكية والصهيونية في المنطقة، بما يؤدي إلى تفعيل كل أشكال المقاومة ضدهما.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; برفح تنفذ أكبر حملة على المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

"الصحة" برفح تنفذ أكبر حملة على المزروعات التي تروى بالمياه العادمة

محكمة جرائم الفساد تدين ثلاثة متهمين بجرم الرشوة

محكمة جرائم الفساد تدين ثلاثة متهمين بجرم الرشوة

في يومه الأخير.. طالع نتائج استفتاء &#34;دنيا الوطن&#34; لشخصية العام

في يومه الأخير.. طالع نتائج استفتاء "دنيا الوطن" لشخصية العام

عدة إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان

عدة إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان

شاهد: أحمد الطيبي لعضوة في اليكود &#34;سدي نيعك يا زبالة&#34;

شاهد: أحمد الطيبي لعضوة في اليكود "سدي نيعك يا زبالة"

أسرى من &#34;الشعبية&#34; يخوضون إضراباً تحذيرياً إسناداً للأسير زهران

أسرى من "الشعبية" يخوضون إضراباً تحذيرياً إسناداً للأسير زهران

قوات الاحتلال تعتقل أسرى محررين وتصادر مركبة بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل أسرى محررين وتصادر مركبة بالضفة والقدس

الاتحاد العالمي للتمكين والتطوير يكلف عياش سفيراً فوق العادة في دول البلقان

الاتحاد العالمي للتمكين والتطوير يكلف عياش سفيراً فوق العادة في دول البلقان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

محكمة جرائم الفساد تدين ثلاثة متهمين بجرم الرشوة

محكمة جرائم الفساد تدين ثلاثة متهمين بجرم الرشوة

عدة إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان

عدة إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان

أسرى من &#34;الشعبية&#34; يخوضون إضراباً تحذيرياً إسناداً للأسير زهران

أسرى من "الشعبية" يخوضون إضراباً تحذيرياً إسناداً للأسير زهران

قوات الاحتلال تعتقل أسرى محررين وتصادر مركبة بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل أسرى محررين وتصادر مركبة بالضفة والقدس

الاتحاد العالمي للتمكين والتطوير يكلف عياش سفيراً فوق العادة في دول البلقان

الاتحاد العالمي للتمكين والتطوير يكلف عياش سفيراً فوق العادة في دول البلقان

عيسى: المستوطنات أخطر أساليب تفريغ القدس

عيسى: المستوطنات أخطر أساليب تفريغ القدس

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الثلاثاء: أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

طقس الثلاثاء: أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

منوعات

شاهد: فتاة تضع ناصيف زيتون بموقف محرج وتجبره على هذا التصرف

شاهد: فتاة تضع ناصيف زيتون بموقف محرج وتجبره على هذا التصرف

شمس البارودي تكشف موقفها من العودة لارتداء النقاب

شمس البارودي تكشف موقفها من العودة لارتداء النقاب

إعلامية خليجية على عودة عزيزة جلال: &#34;ليتها لم تعد&#34;

إعلامية خليجية على عودة عزيزة جلال: "ليتها لم تعد"

رونالدو يرتدي ساعة ثمينة مرصعة بـالماس وخبير مجوهرات يكشف عن سعرها الفلكي

رونالدو يرتدي ساعة ثمينة مرصعة بـالماس وخبير مجوهرات يكشف عن سعرها الفلكي

فنانة خليجية تتعرض للسخرية والتنمر بسبب ما ارتدته على المسرح

فنانة خليجية تتعرض للسخرية والتنمر بسبب ما ارتدته على المسرح

بحثوا عنها بكثرة على جوجل... من هي الفنانة التي شغلت المصريين هذا العام؟

بحثوا عنها بكثرة على جوجل... من هي الفنانة التي شغلت المصريين هذا العام؟

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

تعليق أحمد الفيشاوي على صورة إبنته المثيرة للجدل

تعليق أحمد الفيشاوي على صورة إبنته المثيرة للجدل

نانسي عجرم تُغرّد عن خبرتها في الحياة وعفويتها حديث الجمهور

نانسي عجرم تُغرّد عن خبرتها في الحياة وعفويتها حديث الجمهور

شاهد: بعد غياب رويدا المحروقي تعود للفن بإطلالة طبيعية... هذا ما كشفته

شاهد: بعد غياب رويدا المحروقي تعود للفن بإطلالة طبيعية... هذا ما كشفته

عربي

تفاصيل اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي

رئيس الوزراء العراقي يُقر بمعرفته بالقصف الأمريكي على بلاده

رئيس الوزراء العراقي يُقر بمعرفته بالقصف الأمريكي على بلاده

الحبس 12 عاماً لمتهم خطط لاغتيال مدير المخابرات العامة بالأردن

الحبس 12 عاماً لمتهم خطط لاغتيال مدير المخابرات العامة بالأردن

تفاصيل قصص تروى للمرة الأولى من منفذي إعدام صدام حسين

تفاصيل قصص تروى للمرة الأولى من منفذي إعدام صدام حسين