شاهر سعد: عام 2019 كان عام المذبحة بالنسبة للعمال الفلسطينيين

الرقم الاسم مكان السكن تاريخ الاستشهاد ظروف الاستشهاد



1 إياد إسماعيل غزالة – 45عاماً كفر اللبد - طولكرم 10 كانون ثاني 2019م استشهد داخل ورشة بناء في مستعمرة نتانيا 2 محمد حسين لولي الدراويش - ١٦ عاماً دورا – الخليل 20 كانون ثاني 2019م أثر إنهيار في مصنع للطوب ببلدة دورا

جنوب محافظة الخليل 3 حازم طافش - ٣١ عاماً الشيوخ - الخليل 21 كانون ثاني 2019م سقوط حجر كبير عليه داخل محجر في بلدة الشويخ قضاء مدينة الخليل 4 مصباح عبد الواحد الزهور - 33 عاما بيت كاحل - الخليل 24 كانون ثاني 2019م داخل ورشة عمل في الداخل المحتل 5 إياد عبد الحميد طه غيث - ٢١ عاماً الخليل 26 كانون ثاني 2019م وقع عليه مربوعه حجريه اثناء عمله بالمنطقه الصناعيه بالخليل 6 تشان هونبينغ - ٤٤ عاماً الصين الشعبيه 31 كانون ثاني 2019م سقط من الطابق الحادي عشر في ورشة بناء بمدينة الخضيرة 7 محمود يوسف كامل توفيق عبادي - ٢٠ عاما يعبد - جنين 5 شباط 2019م تم دهسه من قبل سيارة مسرعة على مدخل بلدة برطعه 8 أمجد عمر عمران منصور - 21 عاما بدو - القدس 6 شباط 2019م سقط من بناية قيد الإنشاء في مدينة رام الله 9 بدون اسم لغاية الآن مجهول 7 شباط 2019م مصرع عامل في بئر السبع 10 خليل فضل أبو طبيخ السموع - الخليل 17 شباط 2019م سقوط ألواح من الحديد والسقالات عليه اثناء عمله في مستوطنة موديعين 11 علي محمد أبو سيف غنيم الخضر – بيت لحم 19 شباط 2019م ورشة عمل محلية 12 رزق محمد أبو سيف غنيم الخضر – بيت لحم 19 شباط 2019م ورشة عمل محليه 13 خليل أبو طبيخ السموع - الخليل 20 شباط 2019م مستعمرة مودعين 14 عامل أجنبي - 35 عاماً مولدافيا 20 آذار 2019م في منطقة حريش – وادي عاره، فيورشة بناء تابعه لشركة "شطيرن" 15 حاتم عبد الرحمن العصافرة - 23 عاماً بيت كاحل - الخليل 24 شباط 2019م داخل ورشة عمل في القدس الغربية 16 أمير محمود جمعه دراج - ٢٠ عاماً خربثا المصباح – رام الله 5 آذار 2019م على مدخل بلدة كفر نعمه 17 يوسف رائد محمد سليمان عنقاوي - ٢٠ عاماً بيت سيرا - القدس 5 آذار 2019م على مدخل بلدة كفر نعمه 18 ماجد عبد الله سليم جيوس - قلقيليه 10 آذار 2019م داخل ورشة عمل في الداخل المحتل 19 فادي سمير عمار - 28 عاماً قفين – طولكرم 12 آذار 2019م داخل ورشة عمل في الداخل المحتل 20 مأمون غالب الكرم جلقموس - جنين 15 آذار 2019م داخل ورشة عمل في الداخل المحتل 21 مأمون غالب الكرم جلقموس - جنين 15 آذار 2019م داخل ورشة عمل في الداخل المحتل 22 إبراهيم نسيم عبدو – 19 عاماً الناصرة 16 آذار 2019م داخل ورشة عمل في مستعمرة تل أبيب. 23 أمين ناصر بصول الرينة - الناصرة 17 آذار 2019م داخل ورشة عمل في منطقة وادي عارة. 24 ضامن جول طاطور - 25 عامًا الرينة - الناصرة 17 آذار 2019م داخل ورشة عمل في منطقة وادي عارة. 25 فهد يوسف محيسن غنيمات صوريف - الخليل 17 آذار 2019م داخل ورشة عمل في الداخل المحتل. 26 حسين كنعان - ٥٧ عاماً عنبتا - طولكرم 19 آذار 2019م داخل ورشة عمل في بلدة ذنابه. 27 أدهم خالد برانسي - 26 عاماً طولكرم 4 نيسان 2019م سقط من علو خلال عمله في ورشة بناء في الداخل الفلسطيني المحتل. 28 فارس عمشه - 55 عاماً زواتا - نابلس 20 نيسان 2019م سقط من علو خلال عمله في ورشة بناء في شارع عصيره في مدينة نابلس. 29 فراس قفطان ياسين - 28 عاماً عرابة البطوف – الجليل المحتل 22 نيسان 2019م سقوط سقالات البناء عليه داخل ورشة بناء على طريق (حيفا - تل أبيب). 30 محمد ماجد سكران - علاونة قباطيه - جنين 23 نيسان 2019م سقط خلال مطاردة الشرطة الاسرائيلية له في منطقة عرابة البطوف. 31 عامل صيني جمهورية الصين الشعبية 16 أيار 2019م سقط من الطابق الخامس في ورشة بناء في مستعمرة (بتاح تكفا). 32 عامل مولدافي جمهورية وملدافيا 16 أيار 2019م سقط الطابق الثالث في ورشة بناء في مستعمرة (بني براك).





رام الله - دنيا الوطناعتبر شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عام 2019 عام المذبحة بالنسبة للعمال الفلسطينيين وذلك نظراً للاتفاع المروع في عدد العمال الذين اسشتهدوا في مواقع العمل سواء في سوق العمل الإسرائيلي أو الفلسطيني على حد سواء، حيث بلغ عدد الشهداء مع نهاية عام 2019م (72) شهيداً.وتوزع العمال الشهداء على النحو التالي:من محافظة الخليل 32 شهيداً، ومن الداخل المحتل 12 شهيداً، ومن محافظة جنين، تسعة شهداء ومن طولكرم خمسة شهداء، ومن محافظة نابلس ستة شهداء، ومن محافظة بيت لحم أربعة شهداء ومن محافظة القدس أربعة شهداء، ومن محافظة قلقيليه ثلاثة شهداء ومن محافظة رام الله شهيدان، وعامل مجهول الهوية، وأربعة عمال أجانب سقطوا في سوق العمل الإسرائيلي.ومن الملاحظ أن 90% من الشهداء، كانوا ممن يعملون في قطاع البناء والإنشاءات، وبالمقارنة مع الأعوام السابقة فإنه يمكن اعتبار عام 2019م (عام المذبحة) بالنسبة للعمال الفلسطينيين، فلم يسقط مثل هذا العدد من الضحايا بسبب قيام العمال بأعمالهم في فلسطين منذ 50 عام تقريباً.وفي ضوء، انعدام الرقابة الكافية من قبل وزارة العمل الإسرائيلية في على سوق العمل الإسرائيلي، ووزارة العمل الفلسطينية على سوق العمل الفلسطيني، وإلزام أرباب العمل بتوفير معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية للعمال العرب، ما يعد مخالفة للنظم العالمية حول معايير وشروط وظروف عمل العمال وتشغيلهم.ويؤخذ بعين الاعتبار أن جزءاً كبيراً من العمال الفلسطينيين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي دون الحصول على تصاريح الدخول المسبقة، ما حولهم لضحايا سوق العمالة السوداء الآخذة في الازدهار، داخل الاقتصاد الإسرائيلي القائم على نهب مقدرات الآخرين، وتشغيلهم بمعايير تنحدر لدرك السخرة والاستعباد، إضافة لقبول بعض المفتشين لرشى أرباب العمل لغض الطرف عن تجاوزاتهم بحق العمال، ما يفسر لنا وجود هذا الكم الكبير من الضحايا.