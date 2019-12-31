شاهر سعد: عام 2019 كان عام المذبحة بالنسبة للعمال الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عام 2019 عام المذبحة بالنسبة للعمال الفلسطينيين وذلك نظراً للاتفاع المروع في عدد العمال الذين اسشتهدوا في مواقع العمل سواء في سوق العمل الإسرائيلي أو الفلسطيني على حد سواء، حيث بلغ عدد الشهداء مع نهاية عام 2019م (72) شهيداً.
وتوزع العمال الشهداء على النحو التالي:
من محافظة الخليل 32 شهيداً، ومن الداخل المحتل 12 شهيداً، ومن محافظة جنين، تسعة شهداء ومن طولكرم خمسة شهداء، ومن محافظة نابلس ستة شهداء، ومن محافظة بيت لحم أربعة شهداء ومن محافظة القدس أربعة شهداء، ومن محافظة قلقيليه ثلاثة شهداء ومن محافظة رام الله شهيدان، وعامل مجهول الهوية، وأربعة عمال أجانب سقطوا في سوق العمل الإسرائيلي.
ومن الملاحظ أن 90% من الشهداء، كانوا ممن يعملون في قطاع البناء والإنشاءات، وبالمقارنة مع الأعوام السابقة فإنه يمكن اعتبار عام 2019م (عام المذبحة) بالنسبة للعمال الفلسطينيين، فلم يسقط مثل هذا العدد من الضحايا بسبب قيام العمال بأعمالهم في فلسطين منذ 50 عام تقريباً.
وفي ضوء، انعدام الرقابة الكافية من قبل وزارة العمل الإسرائيلية في على سوق العمل الإسرائيلي، ووزارة العمل الفلسطينية على سوق العمل الفلسطيني، وإلزام أرباب العمل بتوفير معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية للعمال العرب، ما يعد مخالفة للنظم العالمية حول معايير وشروط وظروف عمل العمال وتشغيلهم.
ويؤخذ بعين الاعتبار أن جزءاً كبيراً من العمال الفلسطينيين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي دون الحصول على تصاريح الدخول المسبقة، ما حولهم لضحايا سوق العمالة السوداء الآخذة في الازدهار، داخل الاقتصاد الإسرائيلي القائم على نهب مقدرات الآخرين، وتشغيلهم بمعايير تنحدر لدرك السخرة والاستعباد، إضافة لقبول بعض المفتشين لرشى أرباب العمل لغض الطرف عن تجاوزاتهم بحق العمال، ما يفسر لنا وجود هذا الكم الكبير من الضحايا.
اعتبر شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عام 2019 عام المذبحة بالنسبة للعمال الفلسطينيين وذلك نظراً للاتفاع المروع في عدد العمال الذين اسشتهدوا في مواقع العمل سواء في سوق العمل الإسرائيلي أو الفلسطيني على حد سواء، حيث بلغ عدد الشهداء مع نهاية عام 2019م (72) شهيداً.
وتوزع العمال الشهداء على النحو التالي:
من محافظة الخليل 32 شهيداً، ومن الداخل المحتل 12 شهيداً، ومن محافظة جنين، تسعة شهداء ومن طولكرم خمسة شهداء، ومن محافظة نابلس ستة شهداء، ومن محافظة بيت لحم أربعة شهداء ومن محافظة القدس أربعة شهداء، ومن محافظة قلقيليه ثلاثة شهداء ومن محافظة رام الله شهيدان، وعامل مجهول الهوية، وأربعة عمال أجانب سقطوا في سوق العمل الإسرائيلي.
ومن الملاحظ أن 90% من الشهداء، كانوا ممن يعملون في قطاع البناء والإنشاءات، وبالمقارنة مع الأعوام السابقة فإنه يمكن اعتبار عام 2019م (عام المذبحة) بالنسبة للعمال الفلسطينيين، فلم يسقط مثل هذا العدد من الضحايا بسبب قيام العمال بأعمالهم في فلسطين منذ 50 عام تقريباً.
وفي ضوء، انعدام الرقابة الكافية من قبل وزارة العمل الإسرائيلية في على سوق العمل الإسرائيلي، ووزارة العمل الفلسطينية على سوق العمل الفلسطيني، وإلزام أرباب العمل بتوفير معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية للعمال العرب، ما يعد مخالفة للنظم العالمية حول معايير وشروط وظروف عمل العمال وتشغيلهم.
ويؤخذ بعين الاعتبار أن جزءاً كبيراً من العمال الفلسطينيين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي دون الحصول على تصاريح الدخول المسبقة، ما حولهم لضحايا سوق العمالة السوداء الآخذة في الازدهار، داخل الاقتصاد الإسرائيلي القائم على نهب مقدرات الآخرين، وتشغيلهم بمعايير تنحدر لدرك السخرة والاستعباد، إضافة لقبول بعض المفتشين لرشى أرباب العمل لغض الطرف عن تجاوزاتهم بحق العمال، ما يفسر لنا وجود هذا الكم الكبير من الضحايا.
|الرقم
|الاسم
|مكان السكن
|تاريخ الاستشهاد
| ظروف الاستشهاد
|1
|إياد إسماعيل غزالة – 45عاماً
|كفر اللبد - طولكرم
|10 كانون ثاني 2019م
|استشهد داخل ورشة بناء في مستعمرة نتانيا
|2
|محمد حسين لولي الدراويش - ١٦ عاماً
|دورا – الخليل
|20 كانون ثاني 2019م
| أثر إنهيار في مصنع للطوب ببلدة دورا
جنوب محافظة الخليل
|3
|حازم طافش - ٣١ عاماً
|الشيوخ - الخليل
|21 كانون ثاني 2019م
|سقوط حجر كبير عليه داخل محجر في بلدة الشويخ قضاء مدينة الخليل
|4
|مصباح عبد الواحد الزهور - 33 عاما
|بيت كاحل - الخليل
|24 كانون ثاني 2019م
|داخل ورشة عمل في الداخل المحتل
|5
|إياد عبد الحميد طه غيث - ٢١ عاماً
|الخليل
|26 كانون ثاني 2019م
|وقع عليه مربوعه حجريه اثناء عمله بالمنطقه الصناعيه بالخليل
|6
|تشان هونبينغ - ٤٤ عاماً
|الصين الشعبيه
|31 كانون ثاني 2019م
|سقط من الطابق الحادي عشر في ورشة بناء بمدينة الخضيرة
|7
|محمود يوسف كامل توفيق عبادي - ٢٠ عاما
|يعبد - جنين
|5 شباط 2019م
|تم دهسه من قبل سيارة مسرعة على مدخل بلدة برطعه
|8
|أمجد عمر عمران منصور - 21 عاما
|بدو - القدس
|6 شباط 2019م
|سقط من بناية قيد الإنشاء في مدينة رام الله
|9
|بدون اسم لغاية الآن
|مجهول
|7 شباط 2019م
|مصرع عامل في بئر السبع
|10
|خليل فضل أبو طبيخ
|السموع - الخليل
|17 شباط 2019م
|سقوط ألواح من الحديد والسقالات عليه اثناء عمله في مستوطنة موديعين
|11
|علي محمد أبو سيف غنيم
|الخضر – بيت لحم
|19 شباط 2019م
|ورشة عمل محلية
|12
|رزق محمد أبو سيف غنيم
|الخضر – بيت لحم
|19 شباط 2019م
|ورشة عمل محليه
|13
|خليل أبو طبيخ
|السموع - الخليل
|20 شباط 2019م
|مستعمرة مودعين
|14
|عامل أجنبي - 35 عاماً
|مولدافيا
|20 آذار 2019م
|في منطقة حريش – وادي عاره، فيورشة بناء تابعه لشركة "شطيرن"
|15
|حاتم عبد الرحمن العصافرة - 23 عاماً
|بيت كاحل - الخليل
|24 شباط 2019م
|داخل ورشة عمل في القدس الغربية
|16
|أمير محمود جمعه دراج - ٢٠ عاماً
|خربثا المصباح – رام الله
|5 آذار 2019م
|على مدخل بلدة كفر نعمه
|17
|يوسف رائد محمد سليمان عنقاوي - ٢٠ عاماً
|بيت سيرا - القدس
|5 آذار 2019م
|على مدخل بلدة كفر نعمه
|18
|ماجد عبد الله سليم
|جيوس - قلقيليه
|10 آذار 2019م
|داخل ورشة عمل في الداخل المحتل
|19
|فادي سمير عمار - 28 عاماً
|قفين – طولكرم
|12 آذار 2019م
|داخل ورشة عمل في الداخل المحتل
|20
|مأمون غالب الكرم
|جلقموس - جنين
|15 آذار 2019م
|داخل ورشة عمل في الداخل المحتل
|21
|مأمون غالب الكرم
|جلقموس - جنين
|15 آذار 2019م
|داخل ورشة عمل في الداخل المحتل
|22
|إبراهيم نسيم عبدو – 19 عاماً
|الناصرة
|16 آذار 2019م
|داخل ورشة عمل في مستعمرة تل أبيب.
|23
|أمين ناصر بصول
|الرينة - الناصرة
|17 آذار 2019م
|داخل ورشة عمل في منطقة وادي عارة.
|24
|ضامن جول طاطور - 25 عامًا
|الرينة - الناصرة
|17 آذار 2019م
|داخل ورشة عمل في منطقة وادي عارة.
|25
|فهد يوسف محيسن غنيمات
|صوريف - الخليل
|17 آذار 2019م
|داخل ورشة عمل في الداخل المحتل.
|26
|حسين كنعان - ٥٧ عاماً
|عنبتا - طولكرم
|19 آذار 2019م
|داخل ورشة عمل في بلدة ذنابه.
|27
|أدهم خالد برانسي - 26 عاماً
|طولكرم
|4 نيسان 2019م
|سقط من علو خلال عمله في ورشة بناء في الداخل الفلسطيني المحتل.
|28
|فارس عمشه - 55 عاماً
|زواتا - نابلس
|20 نيسان 2019م
|سقط من علو خلال عمله في ورشة بناء في شارع عصيره في مدينة نابلس.
|29
|فراس قفطان ياسين - 28 عاماً
|عرابة البطوف – الجليل المحتل
|22 نيسان 2019م
|سقوط سقالات البناء عليه داخل ورشة بناء على طريق (حيفا - تل أبيب).
|30
|محمد ماجد سكران - علاونة
|قباطيه - جنين
|23 نيسان 2019م
|سقط خلال مطاردة الشرطة الاسرائيلية له في منطقة عرابة البطوف.
|31
|عامل صيني
|جمهورية الصين الشعبية
|16 أيار 2019م
|سقط من الطابق الخامس في ورشة بناء في مستعمرة (بتاح تكفا).
|32
|عامل مولدافي
|جمهورية وملدافيا
|16 أيار 2019م
| سقط الطابق الثالث في ورشة بناء في مستعمرة (بني براك).
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