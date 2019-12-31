شؤون فلسطينية

طقس الثلاثاء: أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

طقس الثلاثاء: أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض  على درجات الحرارة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الامطارعلى بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم  وشديد البرودة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاربعاء 2020/01/01: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة ،وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة المناطق ألشمالية ،  والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2020/01/02:  يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة  وفي ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية  غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل  والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة2020/01/03:  يكون الجو غائماً وشديد البرودة في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 11-6 12-7 12-7 بيت لحم 11-6 12-7 12-7
رام الله والبيرة 10-5 11-6 11-6 طولكرم 14-9 16-10 16-10
نابلس 12-7 13-8 13-8 قلقيلية 14-9 16-10 16-10
جنين 14-8 15-9 15-9 سلفيت 11-6 12-7 12-7
طوباس 14-8 15-9 15-9 روابي 12-7 13-8 13-8
الخليل 10-5 11-6 11-6 غزه 16-10 17-11 17-11
أريحا 18-12 18-13 18-13 خانيونس 16-10 17-11 17-11
الأغوار الشمالية 16-10 16-11 16-11 رفح 14-9 16-10 16-10

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