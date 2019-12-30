اليوم الثالث.. تفوق "جيش الهبد الإلكتروني" والرئيس المركز الثاني والنخالة الثالث باستفتاء شخصية العام
رام الله - دنيا الوطن
في ختام اليوم الثالث لاستفتاء "دنيا الوطن" السنوي، أظهرت النتائج تصدر جيش الهبد الإلكتروني قائمة شخصية العامة بنسبة 9.2%، يليهم الرئيس محمود عباس بنسبة 8.7%.
واحتل في المركز الثالث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بنسبة 8.4%، يليه رئيس الوزارء الفلسطيني محمد اشتية بنسبة 7%، يليه النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي 5.9%، ثم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنسبة 4.9%.
يذكر أن "دنيا الوطن" أطلقت استفتائها السنوي أمس السبت، حيث يثم اختيار شخصية العام وفق تصويت الجمهور من بين أكثر من خمسين شخصية سياسية وإعلامية ورياضية وأدبية وفنية
واحتل في المركز الثالث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بنسبة 8.4%، يليه رئيس الوزارء الفلسطيني محمد اشتية بنسبة 7%، يليه النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي 5.9%، ثم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنسبة 4.9%.
يذكر أن "دنيا الوطن" أطلقت استفتائها السنوي أمس السبت، حيث يثم اختيار شخصية العام وفق تصويت الجمهور من بين أكثر من خمسين شخصية سياسية وإعلامية ورياضية وأدبية وفنية
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