قيادي بحماس: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز الإسرائيلي بأموال المقاصة

علق عضو المكتب لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على قرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.



وقال أبو مرزوق، عبر (تويتر): "اقتطاع 150مليون شيكل من أموال المقاصة قرصنة يجب التصدي لها ومقاومتها وعدم الاستسلام لها".



وأضاف أبو مرزوق: "اقتطاع 3% من أموال المقاصة كخدمة غير مرغوب بها كذلك، بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز، منها وقف العمل باتفاقية باريس، ووقف التنسيق الأمني، الاستغناء عن منتجاتهم، وهناك الكثير مما نستطيع فعله".



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينت) صادق مساء الاحد، على اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة.



ووفق قناة (i24news)، فقد صادق وزراء (كابينت) على التقرير المفصل الذي قدمه وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت ويتضمن تفاصيل عن الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية كمعاشات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وستقتطعها إسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة والمعروفة باسم المقاصة.



وأفادت القناة الإسرائيلية أن رئيس مجلس الامن القومي مائير بن شابات استعرض أمام (كابينت) الأحد الخطوط الأساسية لاتفاق التهدئة الذي تمت صياغته بالفترة الأخيرة بوساطة مصرية بالفترة الأخيرة مع حماس.



وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عبر (تويتر): "في إجراء تصعيدي آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية قررت إسرائيل قرصنة 150 مليون من أموال المقاصة وهي مستحقات الشهداء والجرحى".



وأضاف الشيخ: "سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنة".







رام الله - دنيا الوطن