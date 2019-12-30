تفاصيل اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تلقى "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو".



​وأضافت الوكالة إنه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية".



وقصف الطيران الأمريكي، مساء أمس الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.



وأعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 قتيلا و51 جريحا.