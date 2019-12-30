رئيس الوزراء العراقي يُقر بمعرفته بالقصف الأمريكي على بلاده

وقال عبد المهدي، مساء الاثنين: "وزير الدفاع الأمريكي أبلغنا بأن القوات الأمريكية ستقوم بالهجوم على مواقع حزب الله وأن هذا الأمر سيجري بعد ساعات، وأبلغنا وزير الدفاع الأمريكي رفضنا للهجوم وطلبنا البحث فيه وجه لوجه لكنه أكد أن القرار قد اتخذ"



وأضاف عبد المهدي، أن الحكومة العراقية حاولت منع وقع القصف، لكنه كان هناك إصرار من الجانب الأمريكي "حاولنا عرقلة ومنع القصف الأمريكي لكن كان هناك إصرار على تنفيذه"، مضيفا "لسنا جزءا من منظومة العقوبات ولسنا جزءا من محور يعادي أي بلد مجاور أو صديق".



هذا وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي، "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا"، مضيفا أنه "تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا".



وأضاف البيان "ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف"، موضحاً أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي: إن وزير الدفاع الأمريكي أبلغنا أن القوات الأمريكية ستنفذ هجوماً على مواقع "كتائب حزب الله" وأعربنا عن رفضنا له.