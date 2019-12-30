الحبس 12 عاماً لمتهم خطط لاغتيال مدير المخابرات العامة بالأردن





وحسب الصحيفة، فإن المتهم عاين منزل مدير المخابرات العامة في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية لأكثر من مرة، تمهيدا لتنفيذ عملية ضده، كما أنه عاين منزل أحد ضباط المخابرات في مدينة السلط.



وأدانت المحكمة المتهم بتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" وحكمت عليه "بالأشغال الشاقة مدة 12 عاما"، حيث كان المتهم يخطط لتنفيذ عمليته بتكليف من تنظيم الدولة.



وأشار الصحيفة، إلى أن المتهم تعرف على عدد من عناصر التنظيم عبر برنامج "تلغرام"، حيث تلقى عرضاً للالتحاق بالتنظيم؛ لكن نتيجة لصعوبة السفر إلى العراق لم يتمكن المتهم من ذلك.



وأكملت الصحيفة: "بعد ذلك، تلقى المتهم عرضاً لتنفيذ عملية على الأراضي الأردنية، وأبدى استعداده لتنفيذها، وزوده التنظيم بفيديوهات توضح وتبين طريقة تحضير المتفجرات، تمهيداً لتنفيذ العملية".



رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة أمن الدولة في الأردن بالحبس 12 عاماً على متهم خطط لتنفيذ عملية تستهدف مدير المخابرات العامة في المملكة، وفق ما أوردت صحيفة (الغد) الأردنية.