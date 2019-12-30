اشتية: يجب العمل بكل جهد كي لا يتآكل الوجود المسيحي بفلسطين

جاء ذلك خلال كلمته في مأدبة عشاء أقامه مجلس كنائس رام الله، اليوم الاثنين، بمناسبة أعياد الميلاد، بحضور راعي طائفة الروم الأرثوذكس في رام الله إلياس عواد، وعدد من الوزراء ورجال الدين المسيحيين والمسلمين وحشد من أبناء الطوائف المسيحية.



وأضاف رئيس الوزراء: "هذا اليوم بالنسبة لنا يوم فرح حقيقي، ونحن في مدينة رام الله التي نفخر بها لما تشكله من تنوع جدي وحقيقي يعكس صورة بهية عن شعبنا، وانقل لكم تحيات السيد الرئيس محمود عباس".



وأوضح اشتية: "كل يوم تشن علينا إسرائيل حربا جديدة، 720 ألف مستوطن في الضفة والقدس، وأرضنا تتأكل، بالأمس تحدثوا عن تسجيل الأراضي في دوائر وزارة القضاء الإسرائيلية، واقتطاعات جديدة من أموالنا، ورغم ذلك سنبقى أوفياء للأسرى والشهداء".



واختتم رئيس الوزراء: "السيد الرئيس دعا الى انتخابات، ونريد للانتخابات أن تتم، ونريد إعادة صياغة المشروع الوطني ببعده الديمقراطي والانتخابي، ونريد أن تكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام".













رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن "المسيحيين مركب رئيسي في مجتمعنا الفلسطيني"، مشدداً على أنه يجب العمل بكل جهد كي لا يتآكل الوجود المسيحي في وطننا، وسنبحث عن كل طريقة ممكنة للبقاء على هذه الأرض".وأكد اشتية تقديم كافة أشكال الدعم والتعاون لخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن أراضي الدولة والأوقاف ستكون مفتوحة للاستثمار.