الرئيس عباس لـ"زوجة البرغوثي": قضية رواتب الأسرى خط أحمر لن يُسمح المساس به

جدد الرئيس محمود عباس اليوم الإثنين التأكيد على عدم السماح بالمس برواتب الشهداء والأسرى، و"أنه لو بقي فلس واحد سيصرف لهم ولعائلاتهم، واعتبار هذه القضية خطا أحمر لن يسمح المساس به".



جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السيدة فدوى البرغوثي، رئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، زوجة عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي.



ونقلت البرغوثي، إلى الرئيس، تحيات الأسير البطل مروان البرغوثي، ودعمه الكامل لمواقف الرئيس الصلبة في وجه كل ما تتعرض له قضيتنا الوطنية، ومواقفه تجاه قضايا الأسرى، مثمنا ومشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادة سيادة الرئيس محمود عباس.



كما أطلعته على عدة قضايا تهم المرأة الفلسطينية، والإنجازات التي حققتها في العديد من المجالات.



بدوره، حمل الرئيس عباس، البرغوثي تحياته للأسير البطل مروان البرغوثي، مؤكدا أن قضية الأسرى تتصدر أولويات القيادة، وأنه لن يدخر جهدا في سبيل الإفراج عن كافة أسرانا وفي مقدمتهم الأسير مروان البرغوثي.



رام الله - دنيا الوطن